Calvin Harris deslumbra con luces y electrónica en la primera jornada del Bilbao BBK Live

Jon Ander Santamaría

Bilbao, 10 jul (EFE).- El DJ británico Calvin Harris ha cerrado la primera jornada del festival Bilbao BBK Live ofreciendo un gran espectáculo repleto de efectos visuales, donde miles de personas en un abarrotado Kobetamendi han vibrado al unísono con sus grandes éxitos de música electrónica en una memorable sesión que incluso ha iluminado el cielo de la capital vizcaína.

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Cuando faltaban 20 minutos para las dos de la madrugada y precedido por un juego de luces y efectos sonoros, el productor escocés ha hecho su aparición estelar en el escenario Nagusia, que la marea de asistentes en la principal campa del festival ha querido inmortalizar con sus 'smartphones' en alto.

Durante casi una hora y media, Harris ha hecho vibrar el entorno natural del monte Kobetas y ha provocado que miles de personas saltaran a más no poder con éxitos mundiales como 'One Kiss', que interpreta la cantante británica Dua Lipa, 'I Need Your Love', 'Feel So close', 'How Deep Is Your Love?' o 'Summer'.

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Haces de luces proyectando formas en el cielo y sobre el arbolado frente al escenario, llamaradas de fuego y una imponente mesa, desde donde el considerado uno de los DJ más influyentes de las últimas décadas ha mezclado sus canciones, han marcado un show que estalló en gritos de emoción cuando, a los pocos minutos de comenzar, sonaron los primeros acordes de 'This Is What You Came For' y, una hora después, 'We Found Love'.

A ambos temas pone voz la estrella Rihanna y han sido, junto con el veraniego 'Summer', los mas bailados y aplaudidos de la sesión.

Parco en palabras encima del escenario -"es un placer estar aquí", se le ha escuchado decir al inicio-, el británico ha mostrado en todo momento su complicidad con el público, a quien en varias ocasiones ha pedido alzar las manos, saltar al unísono o corear las letras de sus temas más emblemáticos, peticiones que los presentes no han dudado en responder.

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La superestrella global ha querido finalizar dejando una "buena impresión" y lo ha hecho con un remix de 'Good Feeling', éxito del rapero estadounidense Flo Rida.

Precisamente otro artista escocés ha protagonizado uno de los momentos más disfrutones de la noche. David Byrne, fundador, vocalista y compositor de la banda estadounidense Talking Heads (1975-1991) y leyenda del pop experimental, ha traído a Bilbao la gira de presentación de su último disco, 'Who Is the Sky', en el que colabora con la neoyorquina Ghost Train Orchestra.

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Ataviados con camisetas y pantalones naranjas, Byrne y una docena de músicos y cantantes -desempeñando a su vez la labor de bailarines- han escenificado divertidas coreografías muy celebradas por el público.

Los asistentes han estallado en júbilo al escuchar los primeros acordes del archiconocido 'Psycho Killer', con el que el inglés se estrenó en la composición en 1974 y cuyo estribillo no han dejado de corear a pleno pulmón.

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Antes de Byrne y en el mismo escenario que más tarde ocuparía Calvin Harris, la compositora y productora británica FKA Twigs ha asombrado al público con un imponente show cargado de erotismo y sensualidad, acompañada por un atlético cuerpo de baile que ha dejado números propios de espectáculos de 'pole dance' y acrobacias aéreas.

La soltura que la artista de 38 años demuestra al moverse por el escenario sobresale en canciones como 'Perfect stranger', 'Room of fools' o 'Striptease', temas planteados para deslumbrar en el directo, junto a otros más íntimos en los que ha sorprendido con su técnica vocal.

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La promotora Last Tour ha garantizado sorpresas que los asistentes descubrirán in situ en Kobetamendi durante cada una de las tres jornadas de festival.

La de este jueves ha llegado tras el concierto de Dani Fernández, cuando la banda madrileña de rock alternativo Alcalá Norte ha deleitado a los presentes desde un pequeño escenario improvisado, situado bajo el icónico cartel del festival en la colina frente al escenario Nagusia.

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Como cabeza de cartel de la segunda jornada, el cantante y compositor británico Robbie Williams trae a Kobetamendi su Long 90's Tour, una mirada nostálgica a la década que marcó su carrera y que acompaña al lanzamiento de su nuevo álbum, 'Britpop'.

Alabama Shakes, Belle and Sebastian, Yeray Cortés o la épica popular de La M.O.D.A., entre otros artistas, se suman este viernes a un evento que celebra su vigésima edición con la previsión de recibir a más de 110.000 personas. EFE

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