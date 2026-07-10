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Bea Fanjul se despide de Nuevas Generaciones del PP: "Se necesitan nuevas ideas y energía"

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Valladolid, 10 jul (EFE).- La diputada del PP Bea Fanjul ha dicho adiós este viernes a la presidencia de Nuevas Generaciones (NNGG) en el XVI Congreso de la organización juvenil del Partido Popular, cargo que llevaba desempeñando desde abril de 2021.

"Los proyectos necesitan ideas nuevas, energía nueva, gente nueva y sobre todo necesitan que quien los lidera sea el primero entender que una organización no pertenece a una persona", ha afirmado en su discurso de despedida en la primera jornada del congreso que confirmará a su sucesor, Ignacio Dancausa, una figura cercana a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

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Fanjul ha confesado que llevaba mucho tiempo esperando este momento, no porque quisiera marcharse sino porque cree que uno de los mayores errores que se puede cometer en política es no saber cuándo toca dar un paso al lado.

En su discurso, la diputada ha agradecido primero al expresidente del PP, Pablo Casado, por abrirle las puertas, primero para encabezar la candidatura del Partido Popular por Vizcaya en el Congreso de los Diputados y después la presidencia de Nuevas Generaciones.

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También al actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien desde el primer día, ha dicho, le mostró que para él NNGG no era "una sección decorativa para el partido", sino una parte "con voz propia".

El líder del PP, ha recordado, iba a estar este viernes en Valladolid pero no ha acudido finalmente por estar en Madrid, pendiente de la evolución del incendio de Los Gallardos (Almería). Sí ha estado acompañada del secretario general del PP, Miguel Tellado.

Fanjul también ha tenido palabras para Dancausa, quien ha tenido "la inteligencia" de encabezar una candidatura conjunta ya que "es mejor construir un equipo fuerte" que ganar una batalla interna, ha apuntado.

Dancausa es, ha agregado, un hombre que no se arruga, que tiene "unas convicciones muy claras" y "una buena persona".

Fanjul (Bilbao, 1991), quien lleva afiliada a NNGG desde 2009 y fue secretaria general de la organización en Bizkaia primero y en el País Vasco después, es diputada del PP por Bizkaia en el Congreso de los Diputados desde 2019 y presidenta de Nuevas Generaciones desde abril de 2021.

Fue en 2018 cuando ganó visibilidad dentro del PP tras un discurso de homenaje al dirigente popular vasco Gregorio Ordóñez y ese mismo año respaldó la candidatura de Pablo Casado en las primarias para la presidencia del partido.

Tras la crisis interna en el PP en 2022 y la salida de Casado, Fanjul se mantuvo al frente de la organización juvenil con la llegada de Feijóo.

Aunque no ha destacado por hacer grandes cambios en la organización, la de Fanjul ha sido una presidencia más larga de la habitual ya que Génova, enfocada en las elecciones autonómicas de los últimos meses, decidió no convocar procesos internos hasta ahora.

Ha sido una pieza dentro de la 'batalla cultural' del PP y en sus intervenciones públicas ha mantenido un discurso crítico con el feminismo impulsado por los partidos de izquierda y con el uso del lenguaje inclusivo, con sonados enfrentamientos con Irene Montero, cuando era ministra de Igualdad.

Su presidencia se vio ensombrecida por la dimisión de su número dos, Carlo Angrisano, quien en el pasado mes de marzo se dio de baja como afiliado del PP y pidió el voto para Vox, al considerar que el partido de Feijóo había dejado de defender "los valores" por los que se afilió.

Según Génova, Angrisano llevaba tiempo sin trabajar para la formación y nunca ejerció el cargo de secretario general. EFE

(foto) (audio) (vídeo)

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