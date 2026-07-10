Almeida, en nombre de Madrid, envía solidaridad y cariño ante la tragedia del incendio en Los Gallardos

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha trasladado la "solidaridad y cariño" de la ciudad ante la "tragedia" desatada en Los Gallardos (Almería), un incendio forestal que ya deja un balance de once muertos y 19 personas no localizadas.

Desde los trabajos para la construcción del primer centro de cuidados paliativos pediátricos de España, ubicado en San Blas-Canillejas, Almeida ha enviado el pésame a las familias de los fallecidos.

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"Enviamos toda la solidaridad, el apoyo y el cariño de la ciudad de Madrid, que sepan que estamos con ellos, que estamos con las familias, con los seres queridos de todos aquellos que han fallecido, de aquellos que están desaparecidos y que deben estar pasando momentos de angustia. La ciudad de Madrid, solidaria siempre, quiere mandar ese mensaje de cariño y de apoyo", ha declarado a la prensa.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha convocado a los ayuntamientos a las 12 horas a un minuto de silencio "ante la magnitud de la tragedia" y "en señal de luto, respeto y solidaridad con las víctimas, así como reconocimiento a todos cuantos luchan contra las consecuencias del fuego".

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