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Medios de extinción tratan de consolidar el perímetro del incendio de La Guardia (Toledo)

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Toledo, 9 jul (EFE).- Cinco medios aéreos y dieciséis terrestres trabajan a primera hora de la tarde de este jueves para tratar de consolidar el perímetro del incendio forestal originado el miércoles en La Guardia (Toledo) y que ha afectado a unas 500 hectáreas.

Fuentes del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) han informado a EFE de que los trabajos de extinción a primera hora de la tarde se están centrando en intentar consolidar el perímetro, crear una línea de control y apagar la llama que pudiera reactivarse.

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Estas mismas fuentes han señalado que la previsión meteorológica es que esta tarde cambie la dirección del viento, por lo que han subrayado la importancia de evitar que alguna zona del perímetro o algún foco se pueda reactivar.

Asimismo, han indicado que la orografía hace que la maquinaria pesada solo pueda entrar a algunas áreas, ya que se trata de un terreno con barrancos, pues el incendio se ha originado cerca del embalse del Castro.

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Por lo tanto, donde no puede acceder la maquinaria pesada, los trabajos de extinción se tienen que hacer con herramienta manual a pie o con medios aéreos.

Las fuentes del Infocam han recordado que este jueves el Índice de Propagación Potencial (IPP) de Incendios Forestales es extremo en casi toda la región y en los puntos donde el riesgo no es extremo es muy alto.

El fuego, detectado a las 18:37 horas de este miércoles por un vigilante móvil, ha afectado a una zona de matorral y pasto.

Desde que comenzó el incendio, han trabajado siete medios aéreos, 33 terrestres y 192 personas. EFE

(foto) (vídeo)

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