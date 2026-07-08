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Resueltas ya unas 12.000 solicitudes de regularización extraordinaria

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San Lorenzo de El Escorial (Madrid), 8 jul (EFE).- La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha asegurado este miércoles que el proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno avanza con unas 12.000 resoluciones ya dictadas y ha garantizado que todas las solicitudes serán resueltas y que "los plazos se van a cumplir".

"Hemos comunicado más o menos 12.000 resoluciones definitivas y en notificaciones provisionales vamos por más de medio millón", ha afirmado la secretaria de Estado durante la atención a los medios en uno de los cursos de la Universidad Complutense celebrado en San Lorenzo de El Escorial (Madrid).

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Cancela ha recordado que los expedientes se resuelven de forma individual y que el ritmo de trabajo se ha incrementado ahora que ha concluido el plazo de presentación de solicitudes.

Y ha reiterado el compromiso del Gobierno de cumplir los plazos legales para que el proceso se desarrolle "con la mayor celeridad pero también con las mayores garantías jurídicas".

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Asimismo ha declarado que el Ejecutivo está "tranquilo" ante el procedimiento abierto en el Tribunal Supremo sobre el real decreto y ha subrayado que el Ejecutivo mantiene una política migratoria basada en la integración y en la defensa de los derechos fundamentales que "no ha vulnerado en absoluto ninguna competencia ni ningún ámbito de la política europea".

Pilar Cancela ha explicado que el Gobierno ya ha presentado sus alegaciones a través de la Abogacía del Estado y ha confiado en que "estos días el Tribunal Supremo se pronuncie sobre si eleva esta cuestión prejudicial o preliminar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea o no".

"La clave está en la integración y en la convivencia normalizada de la ciudadanía", ha afirmado la secretaria de Estado, quien ha reivindicado en el curso el papel del conocimiento científico para combatir los discursos de racismo, odio y xenofobia. EFE

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