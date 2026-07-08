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Rescatan a 122 inmigrantes en la mayor neumática vista hasta la fecha en la Ruta Canaria

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(Actualiza la NA3045 con más detalles sobre las dos embarcaciones y los recuentos definitivos)

Las Palmas de Gran Canaria, 8 jul (EFE).- Salvamento Marítimo ha rescatado esta madrugada al sureste de Lanzarote a 122 inmigrantes que iban hacinados en la mayor lancha neumática vista hasta la fecha en la Ruta Canaria, un tipo de embarcación que esta zona del Atlántico solía transportar a 75-80 personas, como máximo.

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Según han confirmado el Consorcio de Emergencias de la isla y Salvamento, la neumática fue auxiliada a 72 kilómetros de Arrecife por la Salvamar Al Nair, cuando ya parte de sus ocupantes presentaban síntomas evidentes de deshidratación y malestar general por las duras condiciones de su travesía desde Tan Tan (Marruecos).

El mar en calma y el fuerte calor ha acompañado a estas personas en su viaje por la Ruta Canaria, donde los servicios de emergencia no recuerdan haber asistido antes a una embarcación de estas características tan sobrecargada.

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La lancha llevaba a bordo a 101 hombres, nueve mujeres y doce menores, que desembarcaron en el puerto de Arrecife en torno a las 01:15 horas. Varios de ellos han necesitado asistencia hospitalaria.

Cuando aún se atendía a estas personas, llegaban por sus propios medios al norte de Lanzarote otras 28, en esta ocasión a bordo de una patera de madera, que arribó a Arrieta, en el municipio de Haría.

En concreto, se trataba de un grupo conformado por 19 hombres, cuatro mujeres y cinco menores, ha precisado el 112.

Los servicios de emergencia están alertados de la presencia de más embarcaciones precarias con inmigrantes cerca de la isla, en unas condiciones meteorológicas que favorecen este tipo de travesías desde las costas de Marruecos y el Sahara a Canarias. EFE

(Foto) (Vídeo)

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