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La negociación entre Estado y autonomías ha evitado 600 recursos ante el TC en 25 años

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Madrid, 8 jul (EFE).- La negociación entre el Estado y las comunidades autónomas ha permitido evitar más de 600 conflictos ante el Tribunal Constitucional (TC) en los últimos 25 años, gracias al mecanismo habilitado por el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Así lo ha indicado este miércoles en rueda de prensa el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que ha hecho balance del diálogo y negociación con las comunidades autónomas durante los últimos 25 años y ha presentado la herramienta LEXTER, un Banco de Bases de Datos Jurídicos sobre Administraciones Territoriales que recoge normas y análisis comparativos de los últimos 45 años.

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Torres ha destacado la utilidad del artículo 33.2, que permite abrir un proceso de negociación para intentar alcanzar un acuerdo modificando una ley antes de recurrirla ante el Constitucional, de manera que, si se llega a un consenso, se evita ese recurso.

Gracias a ella, desde el año 2000 se han evitado más de 600 conflictos ante el Constitucional.

Toda esta información está contenida en la herramienta LEXTER, una plataforma que funciona desde hace 45 años, pero que ahora se abre al público general. En ella se puede acceder a toda la información que atañe a la legislación autonómica, así como a las sentencias del TC y las impugnaciones.

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Así, desde el 2000 se han registrado un total de 2.325 impugnaciones a leyes y 1.475 sentencias del TC.

En estos últimos 25 años, las comunidades autónomas han publicado 6.150 leyes y se han alcanzado 606 acuerdos, que han evitado recursos al TC. "Supone el 72 % de carga evitada al Constitucional", ha apuntado Torres.

Así, la tasa de acuerdo en negociaciones iniciadas por el Estado ha sido de un 76 %.

Desde el punto de vista de la conflictividad constitucional, el Estado interpuso 243 recursos de inconstitucionalidad frente a las 6.150 leyes autonómicas publicadas, lo que representa un porcentaje de leyes recurridas del 4 %. Por su parte, las CCAA interpusieron 369 recursos de inconstitucionalidad sobre las 1.323 leyes estatales publicadas, un 12 %.

Del total de impugnaciones estatales, un 78 % obtuvieron una sentencia estimatoria, frente al 44 % de las impugnaciones autonómicas, lo que pone de relieve que el Estado ha obtenido una tasa de sentencias estimatorias mucho mayor que la que obtienen las comunidades autónomas.

Según las conclusiones de este balance, los datos manifiestan que el Estado prefiere negociar antes de litigar y acude al mecanismo negociador casi tres veces más que la vía judicial.

Mientras, las comunidades hacen lo contrario y acuden al Constitucional antes de intentar la negociación en sede administrativa.

Torres ha hecho una comparativa entre la conflictividad registrada durante los gobiernos de Mariano Rajoy y los de Pedro Sánchez y ha destacado que con el ejecutivo del PP el número de recursos directos ante el TC en los que no hubo negociación fueron 124 con Rajoy, mientras que con el gobierno de Sánchez, hasta hoy, suman 55. "Se ha reducido la conflictividad en un 56 %". EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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