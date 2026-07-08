Investigan la muerte a puñaladas de madre e hija tras un incendio en Mijas (Málaga)

Málaga, 8 jul (EFE).- La Guardia Civil investiga la muerte a puñaladas de una mujer de 61 años y su hija de 31, ambas de nacionalidad española, cuyos cadáveres han sido hallados la madrugada de este miércoles en una vivienda en Mijas (Málaga) en la que se ha producido un incendio, han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación.

Los efectivos de emergencia han acudido a una vivienda situada en el núcleo de población de Las Lagunas de este municipio tras ser alertados de un incendio, pero tras la correspondiente inspección ocular se ha determinado que se trata de dos muertes violentas.

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La Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación, no descarta ninguna hipótesis sobre las causas de la muerte de ambas mujeres, por lo que se desplazó una comitiva judicial, entre ellas un médico forense.

Aunque la investigación está en una fase muy incipiente los agentes tratan de determinar si el incendio, ocurrido en una vivienda unifamiliar de dos plantas, trata de ocultar un doble asesinato así como destruir posibles pruebas.

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Ninguna de las dos mujeres fallecidas figura en el sistema VioGén por violencia de género y los agentes intentan determinar si en el doble crimen podría haber participado alguna persona cercana al entorno de las víctimas.

El teléfono 112 ha recibido a las 2:15 horas un aviso de que salían llamas y humo de un piso en la calle Tulipán de Mijas, ha informado el servicio dependiente de la Agencia de Emergencias de Andalucía.

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Rápidamente, desde la sala coordinadora se ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local y a los Bomberos de Mijas, que han confirmado el fallecimiento de dos personas.

Los cuerpos de las fallecidas ya han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal de Málaga (IML) para realizarles la correspondiente autopsia que determine las causas exactas de las muertes. EFE

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