El Gobierno inicia el trámite para declarar Portbou (Girona) como 'Lugar de Memoria'

Barcelona, 8 jul (EFE).- El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el acuerdo de la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática por el que se abre el procedimiento para declarar el municipio de Portbou (Girona) como 'Lugar de Memoria Democrática'.

Con esta declaración, amparada por la Ley de Memoria Democrática, se quiere "honrar a las víctimas de la guerra y del exilio", al haberse desarrollado en Portbou "hechos de singular relevancia por su significación histórica y simbólica, así como por su repercusión en la memoria colectiva", ha señalado el Gobierno en un comunicado.

PUBLICIDAD

El municipio de Portbou fue un cruce de caminos de quienes huían del franquismo al final de la Guerra Civil española y posteriormente de quienes lo hacían del nazismo durante la II Guerra Mundial.

Fue uno de los principales pasos fronterizos hacia Francia, última localidad antes de entrar en suelo francés, situada a siete kilómetros de Cerbère, que acogió a centenares de miles de refugiados que llegaron desde Cataluña y otros puntos de España. EFE

PUBLICIDAD