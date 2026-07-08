Espana agencias

El calor extremo dispara el riesgo de incendios: qué no hacer en el campo

Guardar
Google icon

Madrid, 7 jul (EFE).- Con la llegada de los días de calor extremo y el aumento del riesgo de incendios forestales, los servicios de prevención insisten en que la mayoría de los fuegos pueden evitarse con conductas responsables y de sentido común, ya que gran parte de estos siniestros tienen origen humano.

El director del Centro Operativo Regional del Plan Infocam de Castilla-La Mancha, Juan José Fernández, explica que las negligencias y los accidentes constituyen el principal grupo de causas de los incendios forestales, por encima de los provocados por rayos, por lo que considera que la prevención y la concienciación ciudadana "son fundamentales para reducir el número de siniestros".

PUBLICIDAD

Por ello, recomienda consultar el nivel diario de riesgo antes de realizar actividades en el medio natural, ya que no es el mismo todos los días, y si el peligro es muy alto o extremo, recomienda que se aplacen aquellas actuaciones o trabajos que puedan generar una ignición y así minimizar las posibilidades de que se origine un fuego.

Entre las conductas que nunca deben realizarse figuran arrojar colillas al suelo o utilizar barbacoas en el monte durante la época de peligro alto, entre otras.

PUBLICIDAD

Una actuación que también tiene su peligro es la de estacionar vehículos sobre pasto seco, ya que el calor del motor puede iniciar un fuego, una circunstancia que, según Fernández, "suele pasar desapercibida por la ciudadanía".

Asimismo, advierte del riesgo que supone emplear maquinaria que genere chispas, como radiales, soldadores, desbrozadoras con cuchillas metálicas o motores de combustión, especialmente cuando se trabaja cerca de vegetación seca.

Cualquier pequeña deflagración puede convertirse en el origen de un incendio si las condiciones meteorológicas son desfavorables, añade.

Para quienes viven o tienen explotaciones junto al monte, aconseja mantener desbrozado el entorno de las viviendas, retirar los restos vegetales y facilitar en lo posible la accesibilidad para los servicios de emergencia, lo que en conjunto reduce la vulnerabilidad de las viviendas frente a un posible incendio.

Todas esta medidas no sólo protegen las construcciones, sino que permiten facilitar la intervención de los equipos de extinción si el fuego alcanza zonas habitadas.

En caso de detectar un incendio forestal, la recomendación es avisar de inmediato al teléfono de emergencias 112, facilitar la ubicación lo más precisa posible y no dar por hecho que otra persona ya ha realizado la llamada.

Esa primera información resulta esencial para que los servicios de emergencia puedan movilizar los recursos adecuados y actuar con la mayor rapidez posible. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pepe Álvarez de UGT responde a la idea de Feijóo sobre cobrar menos cuando faltas al trabajo: “Las bajas médicas son una cosa y el absentismo es otra”

El secretario general de UGT acusa al líder del PP de “seguir el discurso de la extrema derecha” y hacer “un cóctel todo en la misma olla”

Pepe Álvarez de UGT responde a la idea de Feijóo sobre cobrar menos cuando faltas al trabajo: “Las bajas médicas son una cosa y el absentismo es otra”

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Si ante el calor extremo bajas las persianas, lo estás haciendo mal

El uso eficiente de las persianas no se basa solo en cerrarlas por completo, sino en ajustar su posición y ventilar la casa en los momentos adecuados para mantener un ambiente más fresco

Si ante el calor extremo bajas las persianas, lo estás haciendo mal

Donald Trump ordena cortar “completamente” el comercio con España por ser un “socio terrible” de Estados Unidos: “Es una causa perdida”

El presidente ya hizo este anuncio en marzo, sin consecuencias. Esta vez lo ha hecho en la cumbre de la OTAN, en Ankara. El Ibex ha reaccionado con una caída

Donald Trump ordena cortar “completamente” el comercio con España por ser un “socio terrible” de Estados Unidos: “Es una causa perdida”

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Juegos Once divulgó la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Donald Trump ordena cortar “completamente” el comercio con España por ser un “socio terrible” de Estados Unidos: “Es una causa perdida”

Donald Trump ordena cortar “completamente” el comercio con España por ser un “socio terrible” de Estados Unidos: “Es una causa perdida”

Multas de hasta 3.000 euros por tener cámaras de vigilancia estas vacaciones: cómo instalarlas de forma legal y evitar problemas

Eran de uno de los señores de la guerra de Libia y ahora son de la Hacienda española: Vigilancia Aduanera utilizará dos patrulleras incautadas a mercenarios para luchar contra el narco

¿Flota de autobuses “100% accesible”? Las multas en la Comunidad de Madrid han subido un 50% en 5 años y las empresas ya han tenido que pagar un millón de euros

La ley de nietos desborda a Exteriores con “60 toneladas de documentos”: habrá beneficiados que no obtendrán la nacionalidad española antes de morir

ECONOMÍA

Pepe Álvarez de UGT responde a la idea de Feijóo sobre cobrar menos cuando faltas al trabajo: “Las bajas médicas son una cosa y el absentismo es otra”

Pepe Álvarez de UGT responde a la idea de Feijóo sobre cobrar menos cuando faltas al trabajo: “Las bajas médicas son una cosa y el absentismo es otra”

La ciudad más barata para vivir como jubilado: alquileres desde 300 euros, patrimonio histórico y calidad de vida

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Comprar una vivienda en solitario ‘cuesta’ más: los bancos exigen más ahorro que a las parejas, más requisitos y hasta un aval

Cataluña debate restringir la compra de vivienda para especular con la amenaza de propietarios, PP y Junts de judicializar la ley

DEPORTES

Suiza rompe un maleficio de 72 años y cita a la campeona Argentina en cuartos de final del Mundial 2026

Suiza rompe un maleficio de 72 años y cita a la campeona Argentina en cuartos de final del Mundial 2026

Suiza vence a Colombia en los penaltis y se cita con Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026: el resumen, en vídeo

El Rodri de la Eurocopa 2024 está de vuelta: el capitán de la selección española recupera su mejor versión ante Portugal y los datos lo confirman

Argentina se levanta de la lona para tumbar a Egipto y sellar el pase a cuartos del Mundial gracias a Messi, Enzo y Romero: los goles del partido, en vídeo

Marruecos vuelve a la carga contra Lamine Yamal: “No conozco a ningún español que se llame Jamel”