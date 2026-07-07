Espana agencias

Zapatero pide suspender la inspección de Hacienda que ve unilateral y caprichosa

Guardar
Google icon

Madrid, 7 jul (EFE).- La defensa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido tanto al juez como a la Agencia Tributaria que suspenda la inspección que Hacienda le ha abierto tras ser imputado, que se extiende a su esposa, y que considera "unilateral" e iniciada "caprichosamente".

El exlíder del PSOE ha enviado un escrito a la Agencia Tributaria en la que pide declarar la nulidad de las inspecciones tributarias o, de forma subsidiaria, que Hacienda suspenda de oficio sus actuaciones inspectoras por prejudicial penal, al estar Rodríguez Zapatero investigado penalmente en la Audiencia Nacional.

PUBLICIDAD

Argumenta la defensa de Zapatero que pese a existir un procedimiento penal en tramitación "la AEAT decide unilateral y caprichosamente iniciar un procedimiento inspector con el mismo alcance, algo constitucionalmente vedado".

Además, al comunicar su inspección Hacienda pide colaboración tanto a Zapatero como a su mujer, María Sonsoles Espinosa, lo que a juicio de su letrado coloca al expresidente "en una alternativa constitucionalmente diabólica, pues colaborar activamente con las AEAT puede ser utilizado en su contra en el proceso penal o, en el caso contrario, exponerse a reproches administrativos por resistencia, obstrucción, excusa o negativa". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Zapatero intenta frenar la inspección de Hacienda al alegar que se abrió cuando ya estaba siendo investigado por la Audiencia Nacional

El expresidente sostiene que Hacienda inició la inspección cuando ya existía una investigación judicial abierta sobre los mismos hechos y denuncia que ambos procedimientos vulneran su derecho de defensa

Zapatero intenta frenar la inspección de Hacienda al alegar que se abrió cuando ya estaba siendo investigado por la Audiencia Nacional

La Audiencia de Barcelona reabre el caso contra los tres mossos que ayudaron a huir a Puigdemont

La resolución estima el recurso presentado por la Fiscalía y anula el auto de la jueza de instrucción, que concluyó que no tenían obligación de detener a expresident en 2024 por encontrarse fuera de servicio en el momento de los hechos

La Audiencia de Barcelona reabre el caso contra los tres mossos que ayudaron a huir a Puigdemont

Pamplona hace caja en San Fermín: la fiesta mueve más de 259 millones de euros en solo nueve días

Hoteles llenos, miles de visitantes de todo el mundo y un gasto millonario convierten a los Sanfermines en uno de los mayores eventos turísticos y económicos de España

Pamplona hace caja en San Fermín: la fiesta mueve más de 259 millones de euros en solo nueve días

El Supremo confirma la condena de 12 años y medio de prisión a una mujer que intentó matar a su exmarido con una tableta de chocolate envenenada con raticida

La víctima ingirió el chocolate después de que el hijo de ambos, siguiendo las instrucciones que le había dado su madre, insistiera para que se lo comiera durante uno de los intercambios por el régimen de custodia

El Supremo confirma la condena de 12 años y medio de prisión a una mujer que intentó matar a su exmarido con una tableta de chocolate envenenada con raticida

Las dos decepciones del príncipe Harry en su caótico viaje a Reino Unido: pierde un juicio después de que le cierren las puertas del Palacio de Buckingham

El High Court ha rechazado la demanda del príncipe contra Associated Newspapers por supuestas fuentes de información ilícitas

Las dos decepciones del príncipe Harry en su caótico viaje a Reino Unido: pierde un juicio después de que le cierren las puertas del Palacio de Buckingham
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Zapatero intenta frenar la inspección de Hacienda al alegar que se abrió cuando ya estaba siendo investigado por la Audiencia Nacional

Zapatero intenta frenar la inspección de Hacienda al alegar que se abrió cuando ya estaba siendo investigado por la Audiencia Nacional

La Audiencia de Barcelona reabre el caso contra los tres mossos que ayudaron a huir a Puigdemont

El Supremo confirma la condena de 12 años y medio de prisión a una mujer que intentó matar a su exmarido con una tableta de chocolate envenenada con raticida

La Justicia rechaza la nacionalidad española a una madre migrante que vivía en Parla desde 2002: no pudo identificar el nombre de un río español ni de una comunidad autónoma

Revés para Álvaro García Ortiz: el Supremo da la razón al novio de Ayuso y obliga al ex fiscal general a asumir las costas de 39.000 euros

ECONOMÍA

Pamplona hace caja en San Fermín: la fiesta mueve más de 259 millones de euros en solo nueve días

Pamplona hace caja en San Fermín: la fiesta mueve más de 259 millones de euros en solo nueve días

El economista Gonzalo Bernardos, sobre el problema del acceso a la vivienda: “A los jóvenes, una primera vivienda de 40 metros cuadrados ya les vale”

La Eurocámara aprueba que los trabajadores transfronterizos de la UE cobren el paro en el país donde hayan cotizado

Buenas noticias para los pensionistas: el Imserso amplía su programa de balnearios y ofrecerá 400.000 plazas entre 2027 y 2028

Bruselas refuerza los derechos de los pasajeros aéreos: cómo deberán compensar las aerolíneas sus retrasos

DEPORTES

Lionel Scaloni, sin filtros sobre España: “Firmo una final contra ellos, pero queda mucho camino”

Lionel Scaloni, sin filtros sobre España: “Firmo una final contra ellos, pero queda mucho camino”

España se reencuentra con los temidos cuartos: la ronda maldita que echó a La Roja de muchos Mundiales

España, “el equipo a batir” en este Mundial 2026: la prensa internacional se rinde a La Roja

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, martes 7 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Preocupación real: España da por perdida la final del Mundial 2030 si Trump intercede por Marruecos, al que la FIFA llena de elogios