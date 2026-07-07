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Un estudio apunta que los videojuegos podrían ayudar a mejorar la memoria

Las habilidades que se desarrollan jugando están relacionadas con el rendimiento académico, laboral y la calidad de vida

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Dos amigos jugando a videojuegos (Magnific)
Dos amigos jugando a videojuegos (Magnific)

Hace años que la ciencia se ha interesado por estudiar uno de las formas de ocio más extendidas: los videojuegos. Ahora, un equipo internacional de investigadores encabezado por la Shanghai Normal University apunta que este tipo de juegos podría ayudar a mejorar la memoria levemente.

Según publican en Acta Psychologica, los científicos revisaron 133 investigaciones en inglés y chino, elegidas rigurosamente bajo criterios internacionales, para responder si jugar a videojuegos podría potenciar cinco capacidades cognitivas: memoria, habilidad espacial, atención visual, control cognitivo e inteligencia general.

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Según los autores, la idea de analizar estos dominios surgió porque estas habilidades están directamente relacionadas con el rendimiento académico, laboral y la calidad de vida. Además, incluyeron población diversa: niños, adultos, adultos mayores, personas sanas y algunas con enfermedades neurológicas.

El efecto de los videojuegos en el cerebro

Las estadísticas reflejaron una constante: existe hay una relación positiva, pero es generalmente pequeña. Es decir, jugar videojuegos está asociado a un ligero mejoramiento en capacidades mentales, pero no implica una transformación profunda del cerebro. Al analizar los distintos dominios, sobresalió la memoria como el elemento más beneficiado, tanto en estudios correlacionales como en experimentos controlados. Los jugadores frecuentes también tendieron a superar a los no jugadores en pruebas de atención, habilidad espacial y control cognitivo, pero las diferencias fueron modestas.

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Padre e hijo jugando a videojuegos (Magnific)
Padre e hijo jugando a videojuegos (Magnific)

Sobre el tipo de videojuego, aunque la evidencia sugiere que ciertos géneros, como los de acción o estrategia, pueden brindar beneficios distintos, no se encontró que el género, la edad, la salud o el contexto cultural de los participantes influyeran de manera significativa. Tampoco resultaron relevantes la duración de la intervención ni el sexo de los asistentes. Este resultado refuerza la idea de que los videojuegos pueden tener cierto efecto sobre el pensamiento, pero no hay un perfil “ideal” de jugador ni juego milagroso.

La neuroplasticidad, clave en esta relación videojuego-memoria

Los expertos destacan varias teorías. Una de ellas es la neuroplasticidad: la exposición prolongada a ciertos videojuegos puede moldear circuitos cerebrales asociados a memoria y atención, sobre todo en etapas de desarrollo. Otra apunta a la “meta-aprendizaje”, donde los jugadores adquieren estrategias de pensamiento útiles para otros contextos, como el control atencional y el procesamiento rápido de la información.

Sin embargo, la polémica persiste, pues parte de la comunidad científica sigue señalando que los beneficios podrían limitarse a tareas similares al juego practicado y no a habilidades útiles fuera de este contexto. Aunque el estudio es sólido, la mayoría de los trabajos analizados eran de calidad media, lo que exige cautela al generalizar los hallazgos.

La neuróloga Miriam Emil Ortíz ha redactado un curso con una serie de pautas para retrasar la enfermedad del Alzheimer

Cuidar la memoria requiere mantener hábitos saludables que favorezcan el buen funcionamiento del cerebro a lo largo de la vida. Los especialistas recomiendan seguir una alimentación equilibrada, rica en frutas, verduras, pescado, frutos secos y aceite de oliva; realizar actividad física de forma regular; dormir entre siete y nueve horas diarias y controlar factores de riesgo como la hipertensión, la diabetes o el colesterol elevado. Además, mantener la mente activa mediante la lectura, el aprendizaje de nuevas habilidades o idiomas, así como conservar una vida social activa, puede contribuir a preservar las funciones cognitivas y reducir el riesgo de deterioro asociado al envejecimiento.

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