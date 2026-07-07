Un socavón cerca de las obras de la L9 del Metro en Barcelona obliga a desalojar 4 fincas

Barcelona, 7 jul (EFE).- Un socavón de unos 8 metros de diámetro en un patio interior de una manzana cercana a las obras del Metro de la L9 en Barcelona ha obligado a desalojar cuatro fincas en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi, ha informado el ayuntamiento.

Los Bomberos de Barcelona han recibido el aviso antes de las 11:00 horas por un socavón en un patio interior de manzana en el número 4 de la calle de Rubistein, en el barrio del Putxet, en un caso que recuerda al del Carmel de 2005, también vinculado a unas obras de la L9.

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De forma preventiva, los bomberos han desalojado a los vecinos de cuatro fincas, sin que haya heridos. EFE

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