Un policía salva a una mujer en Pontevedra que se atragantó con un trozo de pulpo

Pontevedra, 7 jul (EFE).- Un agente de la Policía Nacional que estaba fuera de servicio ha salvado la vida de una mujer que se había atragantado con un trozo de pulpo en un establecimiento hostelero próximo a Pontevedra.

El policía, que estaba sentado en una mesa contigua, observó cómo la mujer tenía claros signos de atragantamiento y se estaba asfixiando.

Sus acompañantes, señala un comunicado, no sabían cómo socorrerla y fue el agente el que le aplicó la conocida como maniobra de Heimlich.

Rodeó a la mujer con sus brazos para apretarle en la boca del estómago con la ayuda de su hermano y otros clientes del local que contactaron con el teléfono de emergencias.

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En contacto telefónico con una enfermera especialista que dirigió de manera clara y precisa las actuaciones, le aplicaron cinco golpes dorsales y cinco maniobras de Heimlich en varias tandas.

Como la mujer comenzaba a presentar cianosis y signos de desvanecimiento por hipoxia, la enfermera ordenó iniciar las maniobras de reanimación (RCP).

El agente, junto con su hermano, tumbó en el suelo a la mujer y realizaron la RCP durante más de tres minutos hasta que la víctima recuperó la consciencia y expulsó el trozo de pulpo que se le había quedado encajado.

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La Policía Nacional recuerda que desde que los agentes comienzan su formación en la Escuela Nacional de Policía de Ávila, reciben formación en técnicas de primeros auxilios.

Ante determinadas situaciones de emergencia, estos conocimientos pueden ser cruciales para asistir a las personas hasta la llegada de los servicios sanitarios. EFE

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