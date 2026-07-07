Tellado ve una indignidad que Mercedes González siga en el cargo tras una semana imputada

Talavera de la Reina (Toledo), 7 jul (EFE).- El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha calificado de "indignidad" que la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, se mantenga en su cargo a pesar de que desde el 2 de julio está investigada en el caso de la exmilitante socialista Leire Díez, por delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia.

En un acto con alcaldes y concejales del PP de la zona de Talavera de la Reina, Tellado ha tachado de "tremendamente lamentable" que González permanezca en su cargo a pesar de estar "investigada por tratar de boicotear el trabajo de la UCO" y ha denunciado que "es el mundo al revés" que "una investigada por obstruir la justicia esté al frente de los agentes de la ley".

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Asimismo, ha recalcado que González está "imputada por delitos gravísimos, no por dos cafés", por lo que ha señalado que el que siga en el cargo "es el sótano de la inmoralidad política que representa el sanchismo".

"Todo el sanchisismo está podrido y el faro moral que diseñó el sanchismo también", ha dicho Tellado en alusión al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, quien apuntó en su declaración ante el juez José Luis Calama que en una semana daría explicaciones sobre el origen de las joyas que fueron halladas en su despacho.

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Sin embargo, Tellado ha señalado que "ya han pasado tres y sigue mudo".

"No da explicaciones porque probablemente no pueda, porque ese alijo millonario no tiene otra explicación posible más que la corrupción", ha apuntado el secretario general del PP, que ha opinado que es "evidente que seguirán pasando semanas sin que explique nada de dónde es el origen de esas joyas", ya que ha apuntado se trata de "negocios turbios con las peores tiranías del planeta".

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En general, ha sostenido que "nunca hubo tal nivel de corrupción como la que rodea hoy a Pedro Sánchez, a su entorno personal, a su propio partido y a su propio Gobierno", por lo que ha resumido que "todo el sanchismo es corrupción".

Con todo, ha destacado que "las investigaciones avanzan contra viento y marea" y ha valorado que "la justicia es igual para todos y la justicia es implacable y caerá uno detrás de otro cuando las investigaciones avancen". EFE

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(foto)