Matías Fernández-Pardo, del ‘no’ a España a rival en cuartos

Dallas (EE. UU.), 7 jul (EFE).- Matías Fernández-Pardo pudo ser internacional español, en categoría sub-21, hasta en cuatro ocasiones. Fue convocado, pero nunca apareció por la Ciudad del Fútbol de Las Rozas en Madrid, por diferentes motivos.

El principal, aunque mostró su predisposición a ser llamado por España, que Bélgica estaba en la pelea y con opción de Mundial, como así ha sido. Y el viernes se enfrentará en cuartos de final a España.

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El delantero del Lille, nacido en Bruselas (Bélgica) y de padre español y madre italiana, llegó a estar cerca de vestir la camiseta de la selección española a pesar de haber disputado 16 partidos con las categorías inferiores belgas, desde la sub-15 hasta la sub-19.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) trabaja desde los despachos también en convencer a futbolistas con doble nacionalidad o varias opciones sobre la mesa. A veces con éxito y otras, como el caso de Matías Fernández-Pardo, sin él.

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“Este tipo de jugadores con dos pasaportes eligen dónde quieren estar. Nosotros, desde la Federación, tenemos el máximo respeto. Habrá que ir dándole naturalidad a este tipo de casos porque cada vez hay más. Nuestros datos es que cerca del 85 % de jugadores con doble nacionalidad elige venir con nosotros”, explicó en 2024 Santi Denia, cuando era seleccionador sub-21, tras la decisión de Brahim Díaz de jugar con Marruecos.

Eso sí, el caso de Fernández-Pardo es diferente, por su pasado en categorías inferiores belgas. Sin embargo, mostró públicamente su deseo de jugar con España.

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“España se ha interesado en mí. He jugado algo con Bélgica. Pero de pequeño miraba siempre los partidos de España, como la final de la Eurocopa de 2012. Mi corazón siempre está con España”, dijo en diciembre de 2024 en una entrevista en Marca.

“¿Con quién me gustaría jugar? Con España. Sin duda. Si me quieren, no hay duda. Sé que hay competencia. Pero me gustan los desafíos”, completó.

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La premisa se cumplió. España, Santi Denia, le convocó para la sub-21 en marzo de 2025, pero una lesión le impidió iniciar la concentración. Tras esto, tres llamadas más de David Gordo, relevo de Santi Denia, y ninguna aparición.

Situación que acabó en noviembre de 2025 sin Matías Fernández-Pardo en las listas de España sub-21. “No está en la lista y no es un tema que me preocupe”, declaró Gordo.

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Siempre en el radar de la sub-21 y nunca en el de la absoluta… al revés que Bélgica, quien acabó asegurándose la convocatoria del futbolista, directamente para el Mundial 2026.

"Elegir Bélgica no fue fácil porque siento una profunda conexión tanto con Bélgica como con España", aseguró Matías Fernández-Pardo después de que Rudi Garcia le incluyera en su lista de 2026.

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La apuesta de los 'Diablos Rojos' llegó después de la mejor temporada de Fernández-Pardo en la élite. Con el Lille firmó ocho goles y siete asistencias en 40 partidos, rendimiento que le abrió definitivamente las puertas de la absoluta belga.

Durante el Mundial disputó 4 minutos contra Egipto, 3 ante Irán y 34 contra Nueva Zelanda. Sin minutos en dieciseisavos ante Senegal y Estados Unidos.

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Y, tras clasificarse a cuartos de final con Bélgica en su primer gran torneo internacional, el cuadro deparó un partido contra España, la selección que quiso contar con él en un deseo, por meses mutuo, que nunca se cumplió. EFE