Las parejas top-4 del Mundo debutan en el P1 de Málaga el 14, 15 y 16 de julio

Málaga, 7 jul (EFE).- Las cuatro mejores parejas del circuito mundial de pádel, todas confirmadas para el 'Andalucía Málaga Premier Padel P1' que se celebra en el Martín Carpena del 11 al 19 de julio, debutarán en las jornadas del 14, 15 y 16 en unos cruces que se conocerán en un sorteo del cuadro final este sábado.

Por tercer año consecutivo, Málaga vuelve a ser capital mundial del pádel de élite con la acogida de un torneo P1, y de nuevo con el Palacio de Deportes José María Martín Carpena como escenario para las 48 parejas masculinas y 28 parejas femeninas del cuadro final.

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Los cruces definitivos se conocerán en el sorteo de este sábado 11 de julio a las 12:00 horas en la sala de prensa del pabellón malagueño, aunque la organización del torneo ya ha confirmado la presencia de las cuatro primeras parejas del cuadro masculino, que reúnen a ocho de los mejores jugadores del mundo, así como el top-4 del cuadro femenino.

Debutarán el martes 14 y miércoles 15 la dupla hispanoargentina Arturo Coello-Agustín Tapia, números uno del ránking y vigentes campeones; así como los segundos cabezas de serie, Ale Galán y Fede Chingotto; los terceros Juan Lebrón y Leo Augsburger ; y sus perseguidores Mike Yanguas y Franco Stupaczuk.

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Por su parte, el jueves 16 de julio llegará el turno de las grandes favoritas del cuadro femenino, con el estreno de las cuatro primeras parejas cabezas de serie: Gemma Triay y Delfi Brea; Paula Josemaría y Bea González; Ari Sánchez y Andrea Ustero y Sofía Araújo y Claudia Fernández.

Los focos serán otro año más para la malagueña Bea González, una de las grandes referentes del pádel mundial, que hará de local y que buscará revalidar el título conquistado el año pasado, aunque esta edición lo hará junto a Paula Josemaría, otra jugadora que ya sabe lo que es ganar en Málaga.

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Las jornadas de martes, miércoles y jueves, por tanto, ofrecerá algunos de los partidos más atractivos de un torneo que arranca con la fase previa este sábado 11 hasta el lunes 13, cuando tendrá lugar la fase final de la cuarta prueba del año en España del circuito Premier Padel. EFE

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