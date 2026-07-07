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La Junta activará trabajos técnicos para restaurar el entorno de El Algarrobico (Almería)

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Granada, 7 jul (EFE).- La Junta de Andalucía impulsará de manera inmediata los trabajos técnicos y administrativos para la restauración ambiental del entorno protegido de El Algarrobico una vez que el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) ha aprobado este martes la anulación de la licencia de obras del hotel concedida en 2003.

Durante un acto en Granada, la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en funciones, Rocío Díaz, ha celebrado que hoy se ponga fin al "largo recorrido jurídico" del polémico hotel de El Algarrobico.

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Ha reaccionado así a la decisión del pleno del Ayuntamiento de Carboneras, que ha aprobado este martes la anulación de la licencia de obras concedida en 2003 al hotel, una votación marcada por el abandono del salón de plenos de cuatro concejales.

Díaz ha recordado que esta anulación de la licencia se enmarca en la hoja de ruta del Gobierno andaluz y ha considerado que la nulidad es la vía "más solida y eficaz" para lograr la demolición del hotel.

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El acuerdo del pleno de Carboneras se produce después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) le diera un plazo improrrogable de 20 días hábiles para dictar esta resolución definitiva y evitar así la ejecución subsidiaria de la sentencia.

La consejera de Fomento ha adelantado que la Junta va a impulsar de manera inmediata los trabajos técnicos y administrativos para hacer posible la restauración ambiental de este espacio protegido.

"Entramos en una fase en la que la colaboración entre administraciones publicas y, sobre todo, con el Gobierno de España, será fundamental para coordinar el objetivo compartido de recuperar plenamente este entorno", ha añadido Díaz. EFE

mro/ja/cc

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