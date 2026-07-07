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La escolta Ainhoa López renueva con el Spar Girona

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Girona, 7 jul (EFE).- La escolta Ainhoa López ha renovado su contrato con el Spar Girona por un año más y afrontará su quinta temporada en Fontajau, según ha informado el club catalán este martes.

López, de 29 años y 182 centímetros, es la décima jugadora confirmada de cara al próximo curso, junto a Carol Guerrero, Axelle Merceron y Laura Quevedo y a los seis fichajes: las bases Juana Camilión e Iyana Martín, las escoltas Queralt Casas y Madison Conner y las interiores Marta García y Tilbe Senyurek.

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López es una de las capitanas del equipo de Roberto Íñiguez y el club asegura que es "un auténtico referente para la afición y para toda la ciudad".

Esta última temporada, ha promediado 4 puntos, 1,5 rebotes, 2,1 asistencias y 15 minutos por partido en las competiciones estatales y 2,1 puntos, 1,3 rebotes y 11 minutos por partido en la Euroliga. EFE

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asm/vmc/jpd

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