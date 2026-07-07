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La Compañía Nacional de Danza y el Ballet Nacional convocan paros el 11, 17 y 22 de julio

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Madrid, 7 jul (EFE).- La Compañía Nacional de Danza y del Ballet Nacional de España, ambos pertenecientes al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), no actuarán los próximos 11, 17 y 22 de julio tras los paros convocados por los sindicatos CCOO, UGT y CSIF que coinciden con las funciones programadas en el Teatro de la Zarzuela.

El horario de los paros del día 11 será de 19:00 a 22:00 horas, y el 17 y 22 de julio de 19:00 a 21:00 coincidiendo con las funciones programadas en el Teatro de la Zarzuela para el espectáculo 'Triana-Medea'.

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Los paros afectan al personal artístico de ambas compañías, un total de 131 trabajadores y trabajadoras, y está motivado por el "incumplimiento de los principales compromisos adquiridos por el Ministerio de Cultura" tras la desconvocatoria de los paros de diciembre de 2025, han señalado las tres centrales sindicales en una nota.

Las organizaciones sindicales recuerdan que en diciembre suspendieron las movilizaciones tras los compromisos asumidos por el Ministerio para avanzar en "la mejora de las condiciones laborales y retributivas del personal artístico".

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Sin embargo, reseñan que, transcurrido el tiempo, la principal reivindicación, consistente en la equiparación salarial con el personal artístico de la Orquesta Nacional de España, ha sido "finalmente descartada".

Como alternativa, la Administración ha planteado la creación de un complemento de productividad para este colectivo. No obstante, hasta la fecha no se ha concretado su cuantía económica ni se han adquirido compromisos firmes sobre su aprobación, financiación e implantación.

Tampoco, aducen, se ha materializado el compromiso de impulsar la mejora del sistema de clasificación profesional del personal artístico de ambas compañías.

Ante la ausencia de medidas concretas que garanticen una mejora real de las condiciones retributivas y profesionales, los sindicatos consideran necesario retomar las movilizaciones hasta que la Administración presente una propuesta definitiva, dotada presupuestariamente y acompañada de un calendario de ejecución.

Pese a todo, las organizaciones reiteran su disposición al diálogo y confían en que el se adopte con "la mayor celeridad", las medidas necesarias para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos. EFE

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