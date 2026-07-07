Ermua homenajeará el viernes a Miguel Ángel Blanco en el 29 aniversario de su asesinato

Bilbao, 7 jul (EFE).- El Ayuntamiento de Ermua homenajeará el próximo viernes al edil del PP de esta localidad Miguel Ángel Blanco, cuando se cumplen 29 años de su secuestro y posterior asesinato por parte de la banda terrorista ETA.

En el mismo acto, que se desarrollará junto al monumento a las víctimas del terrorismo de San Pelayo, el Consistorio recordará también al peluquero de este municipio Sotero Mazo, a quien ETA mató a tiros el 6 de noviembre de 1980 en la localidad vecina de Eibar, cuando tenía 35 años.

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Durante el homenaje, representantes municipales de Ermua llevarán a cabo una ofrenda floral en memoria de ambas víctimas de ETA y leerán una declaración institucional.

El asesinato del Miguel Ángel Blanco, de 29 años, causó una gran conmoción en la sociedad española y fue el principio del llamado "Espíritu de Ermua", una reacción ciudadana de repulsa y movilización conjunta contra la banda terrorista ETA. EFE

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