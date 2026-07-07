El Valencia ficha al joven futbolista japonés Ryunosuke Sato hasta 2031

València, 7 jul (EFE).- El Valencia ha fichado al joven centrocampista japonés Ryunosuke Sato, que llega procedente del FC Tokyo con un contrato por cinco temporadas, hasta 2031, según confirmó este martes en un comunicado.

El jugador, de 19 años, se ha formado en la academia del FC Tokyo, una de las más prestigiosas del país, y en 2023 se convirtió con tan sólo 16 años en el jugador más joven de la historia del club en debutar con el primer equipo.

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Sato fue cedido al Fagiano Okayama en 2025, donde su buen rendimiento le valió el reconocimiento como mejor jugador joven de la J1 League y su inclusión, por votación de los aficionados, en el ‘All-Star’ de la competición. Esta pasada temporada, de nuevo en las filas del FC Tokyo, ha firmado seis goles y una asistencia en 19 partidos oficiales.

Sato es desde hace un año internacional absoluto con Japón, en cuyas categorías inferiores ha tenido un papel muy destacado. Hace unos meses se proclamó campeón de la AFC U-23 Asian Cup, torneo en el que fue elegido mejor jugador y destacó como máximo goleador con cuatro tantos.

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El japonés debutó con la absoluta en junio de 2025 y desde entonces ha disputado cinco partidos oficiales convirtiéndose en el futbolista más joven de la historia de Japón en participar en un partido de clasificación para el Mundial.

En el comunicado oficial, el club destaca de él que es "capaz de desenvolverse en distintos perfiles del centro del campo, tanto partiendo hacia adentro desde el perfil izquierdo, como en la derecha o acelerando el juego de ataque en posiciones interiores".

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"Sato destaca por su versatilidad, rapidez, capacidad asociativa y habilidad técnica para superar a rivales, especialmente en espacios reducidos", señala el Valencia, a cuyos entrenamientos se unirá de inmediato. EFE

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