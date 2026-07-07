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El Valencia 'asciende' a Xavi Albert y sustituirá a Pedro Martínez como primer entrenador

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València, 7 jul (EFE).- El Valencia Basket ha nombrado entrenador principal de la primera plantilla masculina para las dos próximas campañas a Xavi Albert, que las dos últimas ha sido uno de los ayudantes del técnico Pedro Martínez, quien dejó la entidad para fichar por el Real Madrid tras pagar el importe de su cláusula de salida la semana pasada.

Albert, que está a punto de cumplir 39 años, ya dirigió en once partidos al primer equipo en el tramo final de la campaña 2024-2025 tras la destitución de Álex Mumbrú, pero al regresar Martínez al equipo valenciano se integró en su grupo de trabajo.

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En su comunicado, el Valencia destacó que su nombramiento supone "una apuesta por la continuidad de una identidad clara y un estilo de juego muy definido".

Además, el club asegura que "se mantiene fiel a su filosofía de apostar por el talento salido de L’Alqueria del Basket cuando se encuentre preparado" y que con este nombramiento se cierra "el círculo" de un técnico que ha crecido en sus categorías de formación y en las de la selección española.

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Nacido en València, Albert fue jugador de las categorías inferiores del Valencia Basket e inició su carrera como entrenador en las categorías inferiores del Ros Casares. Cuando el Valencia las absorbió en 2012, se unió también al club y dirigió a su equipo junior y también al filial de LEB Plata.

En su etapa en los equipos de formación 'taronja' se proclamó con el equipo junior campeón del Adidas Next Generation Tournament disputado en València en diciembre de 2018, y clasificó para 'playoff' y rozó el ascenso con el equipo de LEB Plata, la que era tercera categoría del baloncesto español.

En el verano de 2022 fue invitado por los Blazers de la NBA para la Summer League de Las Vegas y en el verano de 2023, tras proclamarse campeón de Europa sub-16 con la selección española, se incorporó al cuerpo técnico de Mumbrú.

Tras la destitución de Mumbrú dirigió al Valencia en el último encuentro que le quedaba en la Euroliga, en el tramo final de la fase regular de la Liga Endesa y en las eliminatorias por el título de la competición en los que cayó ante el UCAM Murcia en cuartos de final. EFE

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