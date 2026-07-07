El lateral derecho Manu Sánchez rescinde su contrato con el Ceuta

Ceuta, 7 jul (EFE).- La Agrupación Deportiva Ceuta, equipo de LaLiga Hypermotion, anunció este martes la baja del lateral derecho Manu Sánchez, quien ha optado por rescindir el contrato que tenía con el club al no entrar en los planes del técnico José Juan Romero para la próxima temporada.

Manuel Sánchez García (Osuna -Sevilla-, 1996) firmó por la AD Ceuta el pasado verano después de su paso por el Levante UD y tenía contrato en vigor, pero ha optado por no seguir en la plantilla ceutí, informó el club en un comunicado.

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El exjugador de equipos como Sevilla Atlético, Rayo Majadahonda, Castellón o Gornik Zabrze polaco sufrió varias lesiones durante toda la pasada temporada y sólo sumó 117 minutos en cinco partidos, dos ellos como titular, en los que marcó un gol en la trigésima primera jornada en Butarque ante el Leganés.

El lateral podría recalar en las próximas horas en las filas del Juventud Torremolinos (Málaga), equipo de la Primera RFEF que ya ha incorporado a un exjugador del Ceuta, el centrocampista Cristian.

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La AD Ceuta FC ha expresado su "más sincero agradecimiento a Manu Sánchez por su compromiso, profesionalidad y dedicación durante el tiempo que ha defendido" sus colores, y le ha deseado "el mayor de los éxitos, tanto en su carrera profesional como en el ámbito personal, en los nuevos retos que afronte a partir de ahora". EFE