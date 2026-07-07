El Gobierno destaca que comunidades del PP son las más beneficiadas del déficit asimétrico

Madrid, 7 jul (EFE).- El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha pedido al PP que no se oponga al objetivo de déficit autonómico ni a que pueda ser asimétrico entre las comunidades, ya que en el primer caso es Madrid la más beneficiada y en el segundo lo serían Murcia y la Comunitat Valenciana, las tres gobernadas por ese partido.

El titular de Hacienda lo ha indicado así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se ha aprobado un objetivo de déficit del 0,1 % del PIB para las comunidades autónomas en la senda de estabilidad en cada año del próximo trienio, que si se computa la transferencia del impuesto a la banca sería del 0,2.

PUBLICIDAD

"Del 0,1 la más beneficiada es Madrid", ha subrayado España, al ser preguntado por las críticas de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien ha señalado que el Gobierno pretende una hacienda catalana que sería "paralegal".

A eso, el ministro ha contestado: "Lo único que se sale de la norma es lo que hace Ayuso".

Sobre la posibilidad de que se fijen objetivos de déficit asimétricos, Arcadi España ha recordado que ya se hizo en 2013 cuando gobernaba Mariano Rajoy y que el eventual rechazo del PP lo tendrán que explicar bien los consejeros de hacienda valenciano y murciano, al ser esas comunidades las más beneficiadas.

PUBLICIDAD

Los consejeros de las comunidades del PP, ha dicho el ministro, han de exponer "cuáles son las razones para decir que no a que sus territorios tengan 5.849 millones de euros en margen fiscal en los próximos tres años", con la utilidad que podrían tener en sanidad, educación o dependencia.

Ha agregado que "las razones del no" espera que no tengan que ver con "el partidismo, enfermedad que afecta a la derecha y ultraderecha de este país".

PUBLICIDAD

Arcadi España también ha arremetido contra el PP por alentar un "anticatalanismo visceral para buscar votos" y se ha preguntado si un partido que aspira a gobernar puede "enfrentar territorios" así.

El ministro ha informado de que la propuesta aprobada por el Gobierno este martes será remitida a las comunidades el jueves o el viernes, así como ha confirmado que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) se celebrará el miércoles 29. EFE

PUBLICIDAD

(Foto) (Vídeo) (Audio)