El delantero Ángel Davila renueva con el Celta hasta 2030

Vigo, 7 jul (EFE).- El delantero Ángel Davila amplió cuatro años más, hasta junio de 2030, su contrato con el Celta, informó este martes la entidad gallega mediante un comunicado de prensa.

“Delantero físico, con buena definición y gran toma de decisiones en el último tercio, Ángel Davila representa a la perfección los valores de una cantera que sigue formando talento”, destaca el Celta en su comunicado.

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La joven promesa celeste, de tan sólo 19 años, formará parte de la plantilla del Celta Fortuna que la temporada 2026-27 vivirá el histórico estreno en el fútbol profesional tras su reciente ascenso a LaLiga Hypermotion (Segunda).

Davila jugó esta última temporada en el equipo juvenil que se proclamó campeón de la División de Honor, además de alcanzar las semifinales de la Copa del Rey y los cuartos de final de la Copa de Campeones de la categoría. EFE

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