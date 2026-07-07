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El COI levanta temporalmente la suspensión a Rusia, que podrá competir en Los Ángeles 2028

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Redacción deportes, 7 jul (EFE).- El Comité Olímpico Internacional (COI) acordó este martes revocar de forma provisional la suspensión al Comité Olímpico Ruso (COR), que estaba en vigor desde octubre de 2023, y recomendar a las federaciones internacionales que supriman las restricciones a los deportistas rusos derivadas de la guerra de Ucrania y del programa de dopaje.

La medida adoptada por la Comisión Ejecutiva del COI permitirá que los deportistas rusos que se clasifiquen participen en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 bajo el nombre de Rusia, mientras que en los pasados Juegos de París 2024 y en los de Invierno de Milán Cortina compitieron como atletas neutrales.

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Al igual que ya hizo con los atletas bielorrusos el pasado 7 de mayo, el COI es partidario de normalizar la situación de los rusos, aunque pospone a más adelante su decisión sobre la exhibición de la bandera, el himno, los colores u otros símbolos en competiciones olímpicas y no organizará eventos en Rusia, ni invitará a miembros de su Gobierno a sus eventos.

La decisión se ha tomado después del dictamen emitido por la Comisión de Asuntos Jurídicos en el que se considera que el COR ya no incluye entre sus miembros a ninguna organización deportiva regional en territorios bajo la jurisdicción del Comité Olímpico Nacional (CON) de Ucrania, informa el COI.

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En un comunicado, el organismo explica que tras el inicio del período de clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 "y ante la necesidad de ofrecer igualdad de acceso a todos los atletas", la Ejecutivo decidió que las condiciones de participación para las Federaciones Internacionales (FI) y los organizadores de eventos deportivos internacionales "ya no son aplicables".

A Rusia le recuerda que "de conformidad con la Carta Olímpica", el COR, al seleccionar a los atletas que participan en los Juegos Olímpicos "debe garantizar que la selección de los atletas se base no solo en su desempeño deportivo, sino también en su capacidad para servir como modelos a seguir que respeten, defiendan y promuevan una sociedad pacífica a través del deporte".

El COI ya decidió en mayo de 2026 que no continuaba recomendando restricciones a la participación de los atletas bielorrusos.

"Para abordar la falta de confianza en la comunidad deportiva mundial con respecto al regreso de los atletas rusos a la competición internacional y en vista de las recientes acusaciones sobre la gobernanza de la Agencia Antidopaje Rusa (RUSADA), y a la espera de la confirmación de que se han cumplido las condiciones de readmisión relativas al Código Mundial Antidopaje, todos los atletas rusos que regresen a la competición internacional deben cumplir con los requisitos antidopaje pertinentes", destaca.

En particular, "los establecidos en las normas antidopaje del COI y las Federaciones Internacionales, así como las mejores prácticas establecidas por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA)".

Por ello, los atletas rusos que regresen a la competición internacional deben formar parte de un programa nacional antidopaje delegado a la Agencia Internacional de Controles (ITA) y deben haber sido sometidos a múltiples pruebas antes de su regreso, basándose en una evaluación de riesgos deportivos.

"Si la AMA sigue considerando que la RUSADA no cumple con la normativa en 2028, antes de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, el COI instruirá a la ITA para que garantice que todos los atletas rusos clasificados hayan sido sometidos a pruebas independientes siguiendo el mismo procedimiento", añade.

Finalmente, concluye que organizar eventos y competiciones deportivas en Rusia, invitar a funcionarios rusos o permitir la exhibición de la bandera, el himno, los colores u otros símbolos rusos, queda "a discreción de cada federación internacional y organizador de eventos deportivos internacionales, y debe reflejar la situación de sus federaciones nacionales".

El COI no lo hará en cualquier caso, mientras que sobre la exhibición de la bandera, el himno, los colores u otros símbolos rusos para los Juegos Olímpicos, tomará una decisión "en el momento oportuno", concluye. EFE

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