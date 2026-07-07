El acusado de matar a un hombre y enterrar su cuerpo bajo una cocina dice que le intimidó

Madrid, 7 jul (EFE).- El acusado de matar a Francisco Pablo Páez, Francis, y de enterrar su cuerpo en una fosa séptica en la estuvo dos años ha reconocido que le golpeó en el trascurso de una discusión, porque se sintió "intimidado" y quiso defenderse, y una vez fallecido solo se le ocurrió esconder el cadáver por miedo a represalias.

La Audiencia Provincial de Madrid ha continuado este martes el juicio a Israel C.R. y a Fernando R.P. por la muerte de Francis el 21 de marzo de 2022 en una finca de San Fernando de Henares (Madrid), donde según la acusación el primero golpeó en la cabeza a la víctima, a la que conocía, y luego pidió ayuda al otro acusado para deshacerse del cuerpo.

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El cadáver fue encontrado dos años después bajo el suelo de una cocina, en una fosa séptica, de una casa de Aldea del Fresno (Madrid) propiedad de la familia de Israel.

La Fiscalía pide de 22 años de cárcel para Israel C. R como autor de un asesinato -aunque la fiscal habló de homicidio en su alegado inicial- y dos años y medio para Fernando R. P. como encubridor.

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Por su parte la defensa de Israel califica los hechos como un homicidio pero en legítima defensa, y con una atenuante muy cualificada de drogadicción; mientras, la defensa de Fernando solicita su absolución, aduciendo que no cometió delito alguno.

El presunto autor material del crimen ha explicado que discutió con Francisco por el uso de uno de los terrenos de la familia de Israel como plantación de marihuana, hasta que en un momento dado él cogió una barra metálica y le golpeó con ella "con la intención de quitárselo de encima".

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A preguntas de la fiscal ha detallado que Francisco no le agredió físicamente, y que él le golpeó porque se sentía "intimidado" y además estaba bajo los efectos de las drogas. Al verle muerto, sintió miedo por las posibles represalias a las que se enfrentaría y se le ocurrió ocultar el cadáver, para lo que llamó al otro acusado.

Por su parte, Fernando R. P. ha reconocido que era amigo del otro acusado y acudió al lugar del crimen tras recibir una llamada de Israel pidiéndole ayuda. Una vez allí vio el cadáver y tuvo miedo si no ayudaba a deshacerse del cuerpo: "Me dio pánico, por mí y por mi familia: tenía pánico de Israel y de Francisco", ha dicho.

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Israel C. r y Fernando R. P trasladaron el cuerpo y la barra metálica en el coche a la finca familiar en Aldea del Fresno, donde lo enterraron al día siguiente en una fosa séptica que Israel excavó y tapó en la cocina mientras Fernando miraba, han relatado.

También ha declarado un testigo protegido en la causa, quien ha explicado que supo lo ocurrido por un amigo en común con Fernando R. P., y ha expuesto una versión diferente.

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Ha asegurado al jurado que Fernando "entretuvo" a la víctima ofreciéndole una dosis de cocaína, de la que ambos eran consumidores, hasta que Israel lo golpeó, dando a entender que el crimen era premeditado.

Además han declarado dos agentes de Policía que participaron en la gestión de la denuncia por la desaparición de Francisco el día 21 de marzo de 2022, ampliada poco después por la propia madre, quien decía "haber visto a unos amigos del desaparecido y que este había ido a cobrar una deuda de 300 euros" por la que también había recibido amenazas. EFE

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