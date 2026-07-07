Espana agencias

El acusado de matar a un hombre y enterrar su cuerpo bajo una cocina dice que le intimidó

Guardar
Google icon

Madrid, 7 jul (EFE).- El acusado de matar a Francisco Pablo Páez, Francis, y de enterrar su cuerpo en una fosa séptica en la estuvo dos años ha reconocido que le golpeó en el trascurso de una discusión, porque se sintió "intimidado" y quiso defenderse, y una vez fallecido solo se le ocurrió esconder el cadáver por miedo a represalias.

La Audiencia Provincial de Madrid ha continuado este martes el juicio a Israel C.R. y a Fernando R.P. por la muerte de Francis el 21 de marzo de 2022 en una finca de San Fernando de Henares (Madrid), donde según la acusación el primero golpeó en la cabeza a la víctima, a la que conocía, y luego pidió ayuda al otro acusado para deshacerse del cuerpo.

PUBLICIDAD

El cadáver fue encontrado dos años después bajo el suelo de una cocina, en una fosa séptica, de una casa de Aldea del Fresno (Madrid) propiedad de la familia de Israel.

La Fiscalía pide de 22 años de cárcel para Israel C. R como autor de un asesinato -aunque la fiscal habló de homicidio en su alegado inicial- y dos años y medio para Fernando R. P. como encubridor.

PUBLICIDAD

Por su parte la defensa de Israel califica los hechos como un homicidio pero en legítima defensa, y con una atenuante muy cualificada de drogadicción; mientras, la defensa de Fernando solicita su absolución, aduciendo que no cometió delito alguno.

El presunto autor material del crimen ha explicado que discutió con Francisco por el uso de uno de los terrenos de la familia de Israel como plantación de marihuana, hasta que en un momento dado él cogió una barra metálica y le golpeó con ella "con la intención de quitárselo de encima".

A preguntas de la fiscal ha detallado que Francisco no le agredió físicamente, y que él le golpeó porque se sentía "intimidado" y además estaba bajo los efectos de las drogas. Al verle muerto, sintió miedo por las posibles represalias a las que se enfrentaría y se le ocurrió ocultar el cadáver, para lo que llamó al otro acusado.

Por su parte, Fernando R. P. ha reconocido que era amigo del otro acusado y acudió al lugar del crimen tras recibir una llamada de Israel pidiéndole ayuda. Una vez allí vio el cadáver y tuvo miedo si no ayudaba a deshacerse del cuerpo: "Me dio pánico, por mí y por mi familia: tenía pánico de Israel y de Francisco", ha dicho.

Israel C. r y Fernando R. P trasladaron el cuerpo y la barra metálica en el coche a la finca familiar en Aldea del Fresno, donde lo enterraron al día siguiente en una fosa séptica que Israel excavó y tapó en la cocina mientras Fernando miraba, han relatado.

También ha declarado un testigo protegido en la causa, quien ha explicado que supo lo ocurrido por un amigo en común con Fernando R. P., y ha expuesto una versión diferente.

Ha asegurado al jurado que Fernando "entretuvo" a la víctima ofreciéndole una dosis de cocaína, de la que ambos eran consumidores, hasta que Israel lo golpeó, dando a entender que el crimen era premeditado.

Además han declarado dos agentes de Policía que participaron en la gestión de la denuncia por la desaparición de Francisco el día 21 de marzo de 2022, ampliada poco después por la propia madre, quien decía "haber visto a unos amigos del desaparecido y que este había ido a cobrar una deuda de 300 euros" por la que también había recibido amenazas. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno aprueba un techo de gasto récord de 226.032 millones para 2027: qué significa y cómo puede afectar a los ciudadanos

El Ejecutivo fija un aumento del 6,6% del gasto no financiero y prevé reducir el déficit al 1,8% del PIB, aunque la aprobación parlamentaria de la senda fiscal dependerá del apoyo de sus socios

El Gobierno aprueba un techo de gasto récord de 226.032 millones para 2027: qué significa y cómo puede afectar a los ciudadanos

La Justicia rechaza la nacionalidad española a una madre migrante que vivía en Parla desde 2002: no pudo identificar el nombre de un río español ni de una comunidad autónoma

La Audiencia Nacional entiende que el arraigo familiar no puede suplir el conocimiento y la implicación activa en la sociedad española exigidos por la ley

La Justicia rechaza la nacionalidad española a una madre migrante que vivía en Parla desde 2002: no pudo identificar el nombre de un río español ni de una comunidad autónoma

Mallorca invertirá 20.000 euros en controlar las plagas de ratas y cucarachas del Palacio de Marivent: la limpieza del refugio veraniego de la familia real

El contrato sacado a concurso también contempla el control de garrapatas, ácaros, hormigas, pulgas o procesionaria

Mallorca invertirá 20.000 euros en controlar las plagas de ratas y cucarachas del Palacio de Marivent: la limpieza del refugio veraniego de la familia real

Conoce las mejores horas para usar la luz en España

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la energía eléctrica

Conoce las mejores horas para usar la luz en España

Revés para Álvaro García Ortiz: el Supremo da la razón al novio de Ayuso y obliga al ex fiscal general a asumir las costas de 39.000 euros

La Sala de lo Penal desestima los recursos presentados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado y considera que las actuaciones cuestionadas fueron útiles para la investigación

Revés para Álvaro García Ortiz: el Supremo da la razón al novio de Ayuso y obliga al ex fiscal general a asumir las costas de 39.000 euros
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia rechaza la nacionalidad española a una madre migrante que vivía en Parla desde 2002: no pudo identificar el nombre de un río español ni de una comunidad autónoma

La Justicia rechaza la nacionalidad española a una madre migrante que vivía en Parla desde 2002: no pudo identificar el nombre de un río español ni de una comunidad autónoma

Revés para Álvaro García Ortiz: el Supremo da la razón al novio de Ayuso y obliga al ex fiscal general a asumir las costas de 39.000 euros

El ministro de Justicia rechaza el “riesgo de fuga” del juez para impedir el viaje de Begoña Gómez a Turquía y defiende una “cooperación judicial extraordinaria” con el país

Abascal sale en defensa de su “amiga” Meloni ante las “descalificaciones inaceptables” de Trump, que “se está equivocando”: “No se puede tratar a los aliados como vasallos”

Vox quita importancia al exilio de españoles durante la Guerra Civil, algo “de hace un siglo”, y considera que la ‘ley de nietos’ es “regalar la nacionalidad a cualquiera”

ECONOMÍA

El Gobierno aprueba un techo de gasto récord de 226.032 millones para 2027: qué significa y cómo puede afectar a los ciudadanos

El Gobierno aprueba un techo de gasto récord de 226.032 millones para 2027: qué significa y cómo puede afectar a los ciudadanos

El IMV llega a más hogares, pero con menos dinero por persona que en 2025: la ayuda media baja hasta los 166 euros al mes

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Menos noche, más tardeo y sin alcohol: los españoles están cambiando su forma de salir y gastan menos de 40 euros

La vivienda agranda la desigualdad en España: los inquilinos tienen hasta 450 veces menos patrimonio que los grandes caseros

DEPORTES

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, martes 7 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, martes 7 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Preocupación real: España da por perdida la final del Mundial 2030 si Trump intercede por Marruecos, al que la FIFA llena de elogios

El delantero de Bélgica que rechazó cuatro veces a España y ahora la tendrá enfrente en cuartos de final del Mundial 2026: “Es la decisión correcta”

La última vez que España y Bélgica se enfrentaron en los cuartos de final de un Mundial: un partido agónico que se decidió en los penaltis

Cuándo, dónde y contra quién juega España el siguiente partido: este es el cruce de cuartos de final