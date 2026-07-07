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De Larrea: La diferencia con la NBA es el ritmo, pero es el mismo que el del Valencia

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(Actualiza con declaraciones de Sergio De Larrea)

Redacción deportes, 7 jul (EFE).- El base vallisoletano Sergio De Larrea ya ha comenzado a entrenarse con los Dallas Mavericks, franquicia de la NBA con la que ha firmado un contrato de cuatro años, y aseguró que la diferencia entre el baloncesto de la liga de Estados Unidos y el de Europa es el ritmo, pero subrayó en este sentido que para él no lo es tanto porque ha jugado en el Valencia Basket los dos últimas campañas.

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"Creo que la principal diferencia es el ritmo, pero con el Valencia ya jugábamos a este ritmo, así que me gusta mucho porque es igual. Aquí los jugadores son más fuertes y esa es la diferencia porque son igual de inteligentes", señaló en declaraciones a los medios tras su primera sesión de entrenamiento para preparar su participación en la Liga de Verano de Las Vegas.

El exjugador del Valencia Basket, club en el que completó su formación tras salir del colegio Agustinos de Valladolid, fue elegido en el número 25 del 'draft' de la NBA y sus derechos acabaron en los Mavericks. Hace unos días pagó su cláusula de rescisión para dejar el club 'taronja' y fichar por el equipo de Dallas, donde va a tener como compañero al también español Santi Aldama, recientemente traspasado desde Memphis Grizzlies.

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"He cogido la mejor opción. Hace cinco años lo fue Valencia, que me ofreció un proyecto. Este año he dado un paso adelante y por eso lo he elegido para venir", señaló el internacional español, de 20 años, que habló del éxito que ha supuesto ganar la Liga Endesa con el Valencia Basket.

"Es un gran logro para el club, nuestra segunda Liga. No pasa muchas veces en la historia. Hemos hecho también un buen papel en la Euroliga. Eramos un equipo que estaba junto y esa ha sido la razón por la que ganamos", destacó De Larrea, que lució el número 55 en su primer entrenamiento.

"Ha sido una gran experiencia, una gran temporada en la que ganamos la liga y acabamos muy contentos. Esto es un nuevo capítulo, es un sueño que tenía y estoy muy contento", añadió.

De Larrea recordó que seguía a la franquicia tejana cuando recaló en ella Luka Doncic. "Veía a Luka cuando vino aquí del Real Madrid. Para mí fue un ídolo", explicó a los medios.

A la pretemporada de los Dallas se han incorporado también los hermanos tinerfeños Díaz Graham, de 23 años, recién llegados a los Texas Legends, equipo que compite en la NBA G League, la liga de desarrollo, y que es filial de los Mavericks.

Ambos compitieron la pasada temporada en la liga universitaria estadounidense, la NCAA, Guillermo en los San Francisco Dons y Jorge, en los Oregon State Beavers.

Los Mavericks se medirán a Golden State el jueves 9 de julio, a los Lakers el sábado 11, a los Memphis Grizzlies el lunes 13 y a Oklahoma el jueves 16 de julio.

EFE

nhp-cpg/jpd

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