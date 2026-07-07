Aprobada la anulación de licencia hotel El Algarrobico (Almería) con ausencia de 4 ediles

Almería, 7 jul (EFE).- El pleno del Ayuntamiento de Carboneras (Almería) ha aprobado este martes la anulación de la licencia de obras concedida en 2003 para el hotel de El Algarrobico, en una votación marcada por el abandono de la sesión de cuatro concejales. EFE

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