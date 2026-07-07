Anastacia comienza la parte española de su gira con su primer concierto en Valladolid

Valladolid, 7 jul (EFE).- La cantante estadounidense de pop-rock Anastacia ofrecerá su primera actuación en España, dentro la gira 'NKT Tour 2026', con su primer concierto en Valladolid este jueves, 9 de julio.

Anastacia se subirá al escenario del Pingüinos Arena, la antigua Hípica Militar vallisoletana, donde volverá a mostrar la potencia de su voz en un repertorio labrado durante décadas que combina pop, rock y soul.

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Una gira que conmemora su disco más exitoso, 'Not That Kind' (2000), que el año pasado cumplió 25 años y que incluye la canción 'I’m Outta Love', un éxito internacional que fue número uno en varios países.

Tras su cita en Valladolid, la cantante de Chicago -que ha vendido más de 30 millones a lo largo de su carrera- tocará el 11 de julio en Calella de Palafrugell (Girona); el 12, en Tarragona; el 14, en Marbella, y 15, en Alicante.

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En otoño, Anastacia volverá a España con conciertos programados en San Sebastián, Gijón y Pamplona los días 22, 24 y 25 de octubre, respectivamente, dentro de la misma gira. EFE