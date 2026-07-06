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Yakin pone en duda la presencia de Manzambi y Vargas contra Colombia

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Vancouver (Canadá), 6 jul (EFE).- El seleccionador suizo Murat Yakin afirmó este lunes que Johan Manzambi y Rubén Vargas, dos de las estrellas del equipo helvético, no completaron la última sesión de entrenamiento antes de los octavos de final contra Colombia, y puso en duda su participación en el encuentro.

"Tuvieron que abandonar la sesión de entrenamiento antes de tiempo. Si no llegan a jugar mañana va a ser una pérdida muy grande. Puede ser un problema enorme para nosotros", dijo el técnico en la rueda de prensa previa al que será el último partido en Canadá del Mundial 2026.

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"Veremos qué pasa esta tarde, porque se someterán a algunos exámenes médicos, pero así es el fútbol"; agregó.

Con tres tantos, Manzambi es el máximo goleador de Suiza en lo que va de Mundial, mientras que Vargas suma dos dianas y ha mostrado una gran química sobre el campo con su compañero.

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"Sabemos que estos jugadores son importantes, sin embargo, necesitan estar listos al 100 % y no nos ayuda tener a un jugador lesionado en la cancha mañana. Podría ser posible que tengamos que meter a otros jugadores", lamentó Yakin.

El seleccionador explicó que la situación de Manzambi es un poco más preocupante, precisando que "va a estar un poco difícil" que llegue al encuentro, aunque señaló que dispone de "muchísimos jugadores maravillosos" que pueden ayudar.

Tanto el mediapunta como Vargas disputaron 70 minutos en el partido de dieciseisavos de final contra Argelia, y fueron remplazados solo cuando el marcador ya mostraba el definitivo 2 a 0.

Suiza llega invicta al partido del martes en Vancouver frente a Colombia, con tres victorias y un empate en el debut frente a Catar. EFE

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