Yakin elogia el físico de Colombia y dice que Suiza tendrá que jugar "para sobrevivir"

Vancouver (Canadá), 6 jul (EFE).- El seleccionador suizo, Murat Yakin, elogió este lunes a Colombia como un equipo "muy físico", al igual que el resto de equipos sudamericanos, y destacó que si Suiza quiere tener opciones de alcanzar los cuartos de final deberá igualar esa intensidad y "jugar para sobrevivir".

"Son muy duros. Mañana tendremos que igualar su energía, no achicarnos, y no debemos dejarnos provocar por ellos. Evidentemente, el de mañana va a ser nuestro partido más intenso (del Mundial), dijo el técnico del país helvético en la rueda de prensa previa al encuentro.

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Suiza y Colombia se enfrentan este martes en el BC Place de Vancouver en los octavos de final. El ganador se cruzará contra el vencedor del choque entre Argentina y Egipto.

Otra de las claves para alcanzar esta instancia, según Yakin, pasará por tener la posesión, "presionar mucho" a Colombia y aprovechar las transiciones para generar peligro a su rival.

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"Si mañana solo jugamos un fútbol táctico, no va a ser suficiente", agregó el técnico, explicando que los jugadores colombianos son "más robustos, muy emocionales y tienen mucha pasión sobre el terreno de juego".

Ambas selecciones llegan a los octavos de final con idéntico balance en el Mundial: tres victorias y un empate en cuatro partidos, y acabaron en primera posición en sus respectivos grupos.

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"Estoy muy contento porque realmente hemos rendido mejor y mejor con cada partido. Tenemos jugadores experimentados y curtidos en nuestro equipo y, obviamente, siempre intento poner a los mejores jugadores en la cancha. Hace cuatro años la situación era completamente diferente", indicó Yakin.

También habló sobre la atmósfera que espera a Suiza en el estadio, con mayoría colombiana, pero matizó que el país europeo ganará "con fútbol y no con la grada". EFE

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