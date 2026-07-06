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Una testigo dice que la vacunación a policías en Cataluña se paró por la interterritorial

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Barcelona, 6 jul (EFE).- La miembro del gabinete de la exconsellera de Salud Alba Vergés (ERC), Judit V., ha asegurado que la paralización de la vacunación de la Guardia Civil y Policía Nacional durante la pandemia obedeció al criterio de la reunión interterritorial de Salud celebrada el 22 de marzo donde se acordó priorizar la inmunización de mayores de 60 años.

Así lo ha explicado en su declaración como testigo este lunes en la sección sexta de la Audiencia de Barcelona, en el juicio en el que la Fiscalía pide 12 años de inhabilitación a la exconsellera de Salud Alba Vergés (ERC) y a tres miembros de su cúpula, al considerar que discriminaron a la Policía Nacional y a la Guardia Civil con el retraso en su vacunación por la covid.

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Según Judit V., continuar en ese momento con la vacunación de los agentes policiales menores de 60 años hubiera supuesto “saltarse” el criterio interterritorial, la “máxima autoridad”, e ir “en contra” del resto de colectivos esenciales, donde también se aplicó la misma priorización etaria.

Judit V., encargada del vínculo entre el departamento encabezado por Vergés y el Servicio Catalán de Salud, fue quien envió el mensaje de Whatsapp “otra vez, la consellera pide parar Guardia Civil y Policía Nacional. No podemos argumentarlo. Lo tendríamos que parar” a la responsable en la consellería del proceso de vacunación.

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Ese “no podemos argumentarlo”, ha aclarado la integrante del gabinete, se refería a que, en caso de continuar con la vacunación de policías fuera de la franja acordada en la reunión interterritorial, no podrían justificarlo ante el resto de colectivos esenciales en los que también se iba a priorizar a los mayores de 60 años.

Además, ha señalado que el mensaje hacia referencia directamente a esos dos cuerpos de seguridad porque ambos colectivos tenían "una operativa muy concreta, desarrollada solo para ellos", pues pidieron vacunarse en sus propias comisarías.

“Tenían un operativo montado ‘ad hoc’ en el que había unos listados a parte que se gestionaban de una forma diferente”, ha detallado Judit V., quien ha añadido que dicho operativo quedó “obsoleto” después de los nuevos criterios de la reunión del día 22 de marzo.

Esa misma singularidad de la estrategia de vacunación desarrollada con los cuerpos policiales hizo que, tras el acuerdo interterritorial, tuviesen que “rehacer” el operativo, mientras que con el resto de grupos esenciales se funcionaba con “puntos de vacunación macro” en los que pudieron aplicar directamente las actualizaciones acordadas tras dicha reunión.

Preguntada por el abogado de la consellera Vergés, Mariano Bergés, sobre si su representada dio en algún momento la orden de “relegar” la vacunación de la Guardia Civil y Policía Nacional, o de su puso alguna “excusa” para detenerla, Judit V. ha contestado con un rotundo “no”.

Según la integrante del gabinete, la consellera no tomó ninguna decisión ajena a cuestiones sanitarias, sino que “únicamente” se ciñó a lo acordado por el consejo interterritorial. EFE

ppa/mg-ra

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