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Seis personas siguen ingresadas por el accidente de bus de Lleida, una en la UCI

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Barcelona, 6 jul (EFE).- Seis personas siguen ingresadas en el Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, una de ellas en la UCI, por el accidente de bus del pasado 1 de julio en el centro de la ciudad.

Este es el último balance del estado de los heridos que ha hecho público este lunes el Departamento de Salud de la Generalitat, que ha explicado que la persona en la UCI está en estado crítico y con evolución favorable.

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El accidente tuvo lugar al colisionar un autobús interurbano de Lleida con 55 pasajeros a bordo contra la fachada de un edificio del centro de Lleida, un choque que se saldó con 44 personas heridas, de las cuales 21 fueron derivadas al Arnau de Vilanova. EFE

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