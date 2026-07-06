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España concede un 8% más de permisos de residencia en 2025 por el aumento de solicitantes de Venezuela, Ucrania y Reino Unido

Las autorizaciones humanitarias para venezolanos, la protección temporal para ucranianos y la modificación de TIE para británicos impulsan el crecimiento de estos permisos, según datos del Observatorio Permanente de la Inmigración

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Mesa de madera con formularios de solicitud de residencia en España, un pasaporte, carpetas, bolígrafos, un ratón de ordenador y una taza de café.
Formularios de solicitud de residencia temporal, entre otros documentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El número de documentos de residencia concedidos en España durante 2025 alcanzó 1.577.842 autorizaciones, lo que representa un crecimiento del 7,8% respecto al año anterior, según la estadística publicada este lunes por el Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI). Este aumento estuvo impulsado, principalmente, por el incremento de solicitudes de personas originarias de Venezuela, Ucrania y Reino Unido, según informó el OPI en su última estadística anual.

La estadística, incluida en el Plan Estadístico Nacional, contempla la totalidad de documentos de residencia otorgados durante el año, abarcando concesiones iniciales, renovaciones, modificaciones, prórrogas y recuperaciones. El observatorio aclara que el volumen total de documentos no equivale al mismo número de personas beneficiadas, ya que una persona puede figurar con más de una concesión a lo largo del año por motivos administrativos.

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Entre los colectivos que más influyeron en el ascenso de autorizaciones figuran los nacionales de Reino Unido. Este grupo pasó de 26.325 documentos en 2024 a 57.396 en 2025, un salto atribuido a la transformación de tarjetas temporales a permanentes de Tarjetas de Identidad de Extranjero (TIE), tras más de cinco años desde la implantación de este sistema documental. El observatorio detalló que los nacionales de Venezuela experimentaron una variación positiva del 19,5% en la concesión de documentos de residencia, mientras que los ciudadanos de Ucrania accedieron a un número relevante de permisos a través del régimen de protección temporal.

Las personas de Ucrania (244.579 documentos), Venezuela (224.341) y Marruecos (187.790) concentraron el 42% de todos los documentos de residencia expedidos en 2025.

Por comunidades autónomas

En cuanto a la distribución territorial, Cataluña y la Comunidad Valenciana lideraron la solicitud y concesión de documentos con 311.038 y 282.897 autorizaciones, respectivamente. Les siguieron la Comunidad de Madrid (275.607) y Andalucía (232.201). Estas cuatro comunidades autónomas agruparon el 70% de las concesiones realizadas en el año analizado.

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La estadística del OPI resalta que el 82% de los documentos de residencia concedidos en 2025 correspondió a autorizaciones en régimen de extranjería, con una variación anual del 10,3%. Este segmento sumó 1.292.400 documentos. A ellos se añaden 244.186 certificados de registro o tarjetas de familiar de nacional UE/AELC en régimen de libre circulación (15% del total) y 41.256 Tarjetas de Identificación de Extranjero (TIE) en régimen del Acuerdo de Retirada (3%).

En el apartado de autorizaciones de residencia en régimen de extranjería, el 92% correspondió a residencia temporal (1.192.088 casos), el 6% a residencia de larga duración y el 2% a residencia por protección internacional o apatridia. Entre las autorizaciones temporales, el principal motivo fueron circunstancias excepcionales, excepto arraigo (479.527 casos, 40% del total), seguido de arraigo (221.802 casos, 19%).

Por territorios, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunitat Valenciana y Andalucía concentraron el 69% de las autorizaciones en régimen de extranjería concedidas en 2025, consolidando su papel como principales polos de recepción y tramitación de permisos de residencia para personas extranjeras.

Autorizaciones de estancia por estudios

Durante 2025, España también concedió 108.253 autorizaciones de estancia por estudios a personas extranjeras. La edad media de quienes recibieron este permiso fue de 27 años y el 54% de las autorizaciones correspondió a mujeres. Las nacionalidades más frecuentes fueron colombiana (14.784), peruana (10.270), marroquí (8.885), estadounidense (7.986) y china (7.771), que juntas sumaron el 45% del total.

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