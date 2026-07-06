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Secretario de Seguridad Social ve necesidad de más implicación estatal por baby boom e IA

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Santander, 6 jul (EFE).- El secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, ha considerado este lunes que hay una necesidad de mayor implicación del Estado en la financiación del sistema debido al impacto de las jubilaciones de la generación del baby boom y por el efecto de la inteligencia artificial (IA) en los procesos productivos.

En la inauguración de un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, Suárez ha señalado el horizonte de 2050 como el de "mayor presión sobre el sistema".

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"A partir de ese momento la situación empieza a mejorar por el agotamiento del efecto baby boom", ha dicho.

A su juicio, también hay que "poner encima de la mesa" la política migratoria de cara a la preservación del sistema, ya que es "un elemento de enorme relevancia".

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El secretario de Estado ha destacado además la preocupación acerca del riesgo de desafección de los jóvenes hacia el sistema de Seguridad Social.

Se trata, ha manifestado, de un sentimiento de desapego hacia todo lo que tiene que ver con el Estado Social y el Estado del Bienestar, y, en particular, con las pensiones.

"Esa desafección conduce a un distanciamiento creciente de los jóvenes hacia algo que les parece muy lejano y pensado para otros", ha advertido.

El origen de ese distanciamiento, según el secretario de Estado, está en que los jóvenes se sienten "desatendidos y desamparados" respecto a un sistema que perciben que beneficia a otros.

Suárez ha alertado del "uso interesado" de ese sentimiento de la juventud, que utilizan "los que más combaten la Seguridad Social y el sistema de pensiones".

Y ha denunciado que se usan "falacias" en ese argumento de "agravio" de los jóvenes.

Por ejemplo, se ha referido a la idea de que el sistema no está orientado a los jóvenes y que éstos viven un mercado laboral "cada vez más precario".

Frente a esto, Suárez ha subrayado que el mercado de trabajo que hoy conocen los jóvenes "no tiene nada que ver con el de hace 15, 20 ó 30 años" ya que, aunque "tiene muchos problemas", no es como hace años, cuando estaba "basado en la inestabilidad".

Otra de las "falacias" a las que ha aludido el secretario de Estado es la idea de que el sistema de pensiones facilita unas prestaciones "generosas" con el "sacrificio" de los más jóvenes.

Suárez ha manifestado que las reformas de los últimos años han buscado que se pueda mantener el mismo nivel de prestaciones en el futuro y ha considerado que la pregunta es si ese nivel es sostenible.

Y, en este sentido, ha insistido en que las reformas se han impulsado pensando "en los pensionistas del presente, pero también en los del futuro" y en los jóvenes.

"Las reformas han buscado garantizar un sistema de pensiones para los jóvenes y para que los jóvenes estén en el centro del sistema", ha resaltado Suárez, antes de añadir que se sigue trabajando en la preservación del sistema "para que quienes se jubilen en treinta años tengan prestaciones equivalentes a las actuales".

Además, ha asegurado que, aunque el nivel de gasto es importante, es "perfectamente asumible". EFE

(Foto)

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