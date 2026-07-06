Scaloni dice que ningún favorito en el Mundial "ha marcado una diferencia grandísima"

Atlanta, 6 jul (EFE).- El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, aseguró este lunes que ninguno de los grandes favoritos para ganar este Mundial "ha marcado una diferencia grandísima", ya sea porque todos los rivales están plantando batalla o porque se están dando unas condiciones complicadas durante este torneo a la hora de viajar y jugar.

"Creo que este Mundial está siendo para todos complicado. No hay una selección (completamente favorita)", explicó Scaloni en rueda de prensa concedida en la víspera de su partido de octavos contra Egipto, un equipo que según él también ha complicado mucho la vida a escuadras de mayor renombre.

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"El otro día parecía que Francia era un rival temible. Y lo sigue siendo, pero con Paraguay le costó. Ahora vimos a España con Portugal, que creo que ganó bien, pero también le costó hasta el último minuto", añadió con respecto a las trabajadas victorias por 1-0 logradas por ambas selecciones en sus respectivos cruces de octavos.

Scaloni aseguró que el gran nivel de juego mostrado por rivales técnicamente inferiores ha deparado esta situación y también las "condiciones diferentes a lo que se venía viendo en los otros mundiales", desde las distancias en los viajes entre sedes a los pocos días de descanso por aumentar el número de participantes o las pausas de hidratación y el efecto que tiene en el ritmo de los partidos.

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A su vez, el técnico consideró creo que el nivel mostrado hasta ahora por Argentina "es aceptable".

"Hemos ganado los cuatro partidos y creo que eso es para estar satisfecho", apostilló Scaloni, que destacó la garra y la entrega que han mostrado sus pupilos en el Mundial, especialmente en la sufrida victoria en tiempo extra en dieciseisavos ante la sorprendente Cabo Verde por 3-2.

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"Yo estaba convencido que si el otro día el equipo no saca esa ese temperamento quedábamos afuera seguro", dijo el exjugador del Deportivo de A Coruña, que ha sido alabado en su país por imprimir un estilo de juego acorde con la tradición 'canchera' argentina.

"¿Y cómo hicimos? Diciéndoles cómo hacían en su potrero, en su casa, en su equipo de barrio", aseguró Scaloni del partido ante los caboverdianos.

El seleccionador albiceleste afirmó que en partidos así "hay veces que la táctica queda de lado" y consideró que la actual selección argentina tiene la suerte de que cuando no se hace el mejor juego, los futbolistas lo suplen con corazón.

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"Tenemos la suerte que estos chicos este siempre dan ese plus de temperamento, de ganas, de no querer perder", concluyó. EFE