Pedro Sánchez a la selección: "Todo el país está con vosotros"

Madrid, 7 jul (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, celebró el pase de la selección española a los cuartos de final del Mundial 2026 al ganar 0-1 a Portugal y, en su cuenta de X, le dice a los jugadores: "Todo el país está con vosotros"

"¡A cuartos! Habéis vuelto a demostrar que el talento, el trabajo en equipo y la ambición llevan muy lejos. Todo el país está con vosotros. ¡Vamos, España!", escribe Sánchez.

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Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, escribe en la misma red social: "No ha sido el partido más cómodo de ver, pero lo importante es que España ya está en cuartos y seguimos soñando".

España ganó 0-1 a Portugal en Arlington con un gol de Mikel Merino en el minuto 91 que vale el pase a los cuartos de final. EFE

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