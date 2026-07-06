Pedro Porro: “El trabajo que ha hecho el equipo ha sido muy serio y contundente”.

Arlington (EE.UU.), 6 jul (EFE).- Pedro Porro, lateral de la selección española, explicó este lunes que el “trabajo que ha hecho” su equipo en el triunfo en los octavos de final del Mundial 2026 contra Portugal “ha sido muy serio y contundente”.

“Sabíamos que era un partido por detalles. Hemos estado concentrados desde los primeros minutos hasta el final. Estoy aún cansado, porque el partido ha sido exigente. Sabíamos que Portugal era una gran selección y el trabajo que ha hecho el equipo ha sido muy serio y contundente”, valoró en ‘TVE’.

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Por su lado, subía primero Joao Félix y después Rafael Leao, además de Nuno Mendes. “Sabíamos que tenían un gran potencial en esa banda” y había que estar “concentrados”. “Esta victoria es de todos, porque nos las merecemos”, añadió. EFE