Muere un hombre al ser arrollado por su vehículo en una finca ganadera de Mondoñedo (Lugo)

Madrid, 7 jul (EFE).- Un hombre ha muerto este lunes por la noche tras ser arrollado por su coche cuando se encontraba en una zona de difícil acceso de una finca ganadera de la localidad de Curros, en la parroquia de Santa María Maior, en Mondoñedo (Lugo), ha informado el 112 de Galicia.

Emergencias ha recibido una llamada de un familiar del fallecido a las 23:00 horas alertando del suceso. En dicha llamada, el familiar ha explicado que cuando se encontraban en el citado punto de la finca, el coche se ha movido y ha atropellado al fallecido.

PUBLICIDAD

Para atender esta incidencia han sido activados efectivos del Servicio de Urgencias Sanitarias Gallego-061, agentes de la Guardia Civil de Tráfico y Bomberos de Barreiros, así como Voluntarios de Protección Civil.

En el lugar de los hechos, los sanitarios han certificado la muerte del hombre, mientras que la Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las causas del suceso. EFE

PUBLICIDAD