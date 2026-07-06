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Mikel Merino: “Hace unos meses era impensable estar aquí y ahora estoy en lo más alto”

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Arlington (EE.UU.), 6 jul (EFE).- Mikel Merino, centrocampista de la selección española y autor del tanto del triunfo por 0-1 contra Portugal en los octavos de final del Mundial 2026, expresó que su gol ha sido “un alivio terrible”, porque el “hecho de estar aquí” tras sufrir una lesión “era algo impensable hace unos meses” y ahora está “en lo más alto”.

“Estoy disfrutando de uno de los momentos más felices de mi carrera. Me acuerdo de todos los malos momentos, de la gente que me ha estado apoyando, de toda la gente que ha estado en los momentos difíciles cuando a mí me costaba. Merece cada día de esfuerzo. Cada momento de dudas ahora cobra sentido”, afirmó en zona mixta.

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El gol también significó “mucha alegría y un gran alivio, porque este tipo de partidos siempre que se van a la prórroga los sufres”. “Poder ayudar al equipo en un momento tan importante, en el último minuto de partido, es para lo que jugamos y lo que salimos”, dijo.

Mikel Merino estaba convencido “al cien por cien” de que podría llegar el gol. “Es la mentalidad que hay que tener, sobre todo cuando sales como sustituto y siempre tienes que tener la mentalidad de generar un impacto en el juego. Hemos entrado con mucha hambre, con energía y me gusta dejar los goles para los últimos minutos, nos está yendo bien así y ojalá vengan más”.

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El futbolista, que consideró “espectacular” el pase de Ferran Torres que lo habilitó para el gol y que puso “en valor la figura” de su compañero, destacó la confianza de Luis de la Fuente: “Le estoy muy agradecido. Es alguien que me ha dado su plena confianza desde el primer día y lo único que intento es devolvérsela con trabajo y con respeto”.

“Nos conocemos muy bien, llevamos muchos años juntos y la confianza que tiene en mí es increíble”, continuó Merino, cuyo gol coincide con el inicio de las fiestas de San Fermín en Pamplona, su ciudad natal.

El centrocampista salió en zona mixta con un pañuelo rojo típico de esa fiesta. “Significa mucho. No sé si es San Fermín o quién me tiene una mano tendida, que cada vez que hay esta fecha y hay un partido de estos me da la suerte de meter un gol. Es una fiesta que representa mucho para mí. Perderme esta fiesta duele, pero menos cuando te la pierdes por un gol y en un torneo como este”, apuntó. EFE

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