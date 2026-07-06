Luis Roso ve el crimen de Puerto Hurraco como "el acta fundacional de la telebasura"

Gijón, 6 jul (EFE).- El escritor Luis Roso ha considerado este lunes que el crimen de Puerto Hurraco, una venganza familiar que en 1990 dejó un saldo de nueve muertos y doce heridos, fue "el acta fundacional de la telebasura en España".

En su segundo libro de no ficción, tras 'El crimen de Malladas. Por vuestra boca muerta', Roso (Moraleja, Cáceres, 1988) critica en 'Puerto Hurraco. El espectáculo del horror', el tratamiento "sensacionalista y morboso" que le dieron a la masacre los medios de comunicación, especialmente las televisiones.

PUBLICIDAD

"Por primera vez en la historia de España se superaron casi todos los límites éticos del periodismo, y los medios, especialmente las televisiones, construyeron un relato de ficción basado en falsedades y mentiras", ha dicho el autor en la Semana Negra de Gijón.

El crimen de Puerto Hurraco se cometió en la pedanía homónima de Badajoz, Extremadura, el 26 de agosto de 1990, por los hermanos Emilio y Antonio Izquierdo, que dispararon a bocajarro sus escopetas contra sus vecinos de la familia Cabanillas y fueron detenidos un día más tarde.

PUBLICIDAD

Roso ha dicho que la competencia feroz por las audiencias de las televisiones privadas, que habían empezado a emitir un año antes en España, generó una ola de sensacionalismo, que arrastró incluso a algunos "medios serios".

"Aunque el gusto por la sangre y el morbo existe desde el comienzo de los relatos criminales, nunca antes se habían deshumanizado de tal forma a las víctimas", ha indicado Roso, quien ha denunciado que la mayor parte de los medios de comunicación informaron del caso "desde la frivolidad" y dieron una imagen de los extremeños como "paletos, brutos y salvajes".

PUBLICIDAD

El autor también ha criticado la película 'El séptimo día' (2004), de Carlos Saura, por "mostrar cadáveres ensangrentados con música de copla", y ha lamentado que se hayan escrito libros de esoterismo que intentaban explicar el suceso a través de la numerología.

El ensayista ha recordado que esta tendencia y tratamiento informativo volvió a repetirse en noviembre en 1992 con el secuestro, violación y asesinato de tres adolescentes conocido como el crimen de Alcàsser. EFE.

PUBLICIDAD

jgg/gv/jlg

(foto)