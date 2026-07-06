La normativa horaria de Wimbledon aplaza el final del Zverev-Lehecka

Redacción deportes, 6 jul (EFE).- La normativa horaria del torneo de Wimbledon, que prohíbe que los partidos estén en juego a partir de las 23.00 horas locales (00.00 CET), provocó que el final del encuentro entre el alemán Alexander Zverev y el checo Jiri Lehecka se aplace al martes.

En el momento del aplazamiento, el alemán ganaba por 6-4, 7-5 y 3-3). El checo Jiri Lehecka tendrá el saque de su lado en la reanudación, prevista para el segundo turno, sobre las 14.30 hora CET, del martes.

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Zverev era superior hasta la interrupción. Cada contratiempo lo resolvía con el saque que no perdió en lo que iba de partido. Sin embargo, el checo perdió dos de los servicios, uno en cada set y cedió las dos primeras mangas.

El choque, con el techo cerrado por la falta de luz natural al comienzo del duelo, echaba el cierre a la jornada de este lunes, con el suizo Roger Federer como testigo de excepción en el palco de la pista centra. El ganador ocho veces en el All England Club acudió como cada año a seguir la jornada.

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El que gane del partido entre Zverev y Lehecka se enfrentará en cuartos de final al estadounidense Taylor Fritz que venció al kazajo Alexander Bublik. Además, el italiano Flavio Cobolli se enfrentará a la sensación local, el británico Arthur Fery, 114 del ránking que eliminaron, respectivamente, al australiano Alex de Miñaur y el búlgaro Grigor Dimitrov.

En The All England Club no se juega al tenis a partir de las 23.00 horas, una norma infranqueable para la organización del torneo. El motivo esgrimido es para no molestar a los vecinos del barrio en el que se ubica el club. EFE

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