Hoy será noticia. Martes, 7 de julio

INCENDIOS FORESTALES

Medios terrestres y aéreos combaten incendios forestales en distintas comunidades autónomas

Madrid (EFE).- Medios terrestres y aéreos combaten bajo la ola de calor incendios forestales activos en distintas comunidades autónomas, entre ellos los de Les Gavarres y Sentmenat en Cataluña, Soneja en la Comunidad Valenciana y Grazalema en Andalucía.

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El incendio de Sentmenat es el que más preocupa a las autoridades, ya que podría llegar a afectar 2.000 hectáreas, mientras que esta noche pasada en Grazalema 92 de los 188 vecinos desalojados por el incendio declarado este lunes regresaron a sus casas y se seguía trabajando para su completa estabilización.

OLA CALOR

Tormentas en interior y máximas por encima de 42ºC en suroeste y Mediterráneo

Madrid (EFE).-La ola de calor que abrasa España alcanza este martes su máximo con avisos de la Agencia Estatal de Meteorología por altas temperaturas en casi todo el país y las mayores alertas en Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana.

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Las temperaturas máximas estarán por encima de los 36ºC-38ºC en la mayor parte del país y de los 40ºC-42ºC en el cuadrante suroeste, litoral mediterráneo, Huesca y Lleida; mientras que se esperan tormentas con rachas muy fuertes de viento en el interior, cordillera Cantábrica y alto Ebro.

PRESUPUESTOS 2027

El Gobierno aprueba este martes un objetivo de déficit del 1,8 % del PIB para 2027

Madrid (EFE).- El Consejo de Ministros aprobará este martes un objetivo de déficit público del 1,8 % del PIB para el próximo año, el mismo que preveía el plan fiscal y estructural 2025-2029, según ha avanzado el ministro de Hacienda, Arcadi España.

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El ministro explicó que la mayor parte de este déficit corresponderá a la administración central (1,5 % del PIB), aunque ha matizado que buena parte (1,2 % del PIB) corresponde transferencias en favor de la Seguridad Social y otra décima, a recaudación del impuesto bancario que se cede a las comunidades autónomas.

AGENCIA TRIBUTARIA

Hacienda prevé sustituir hoy a la directora general de la Agencia Tributaria

Madrid (EFE).- El Consejo de Ministros aprobará previsiblemente este martes el nombramiento de quien sustituirá a Soledad Fernández al frente de la Agencia Tributaria (AEAT), según avanzó ayer el ministro de Hacienda, Arcadi España.

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España defendió "el trabajo, la honestidad y la diligencia del personal" de la Agencia Tributaria, "que por desgracia está sufriendo unos ataques y unas críticas absolutamente injustificadas".

CASO LEIRE

Declara el guardia civil al que Leire Díez habría ofrecido ser asesor de Mercedes González

Madrid (EFE).- El juez Santiago Pedraz reanuda este martes la ronda de interrogatorios en el caso Leire con la declaración como testigo del comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo y al que Leire Díez habría ofrecido un puesto de asesor de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, a cambio de que le diera información que pudiese perjudicar a la UCO.

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Según declaró Villalba ante la Guardia Civil el pasado 28 de mayo, mantuvo dos reuniones con Leire Díez el 10 y el 26 de marzo de 2025 en las que la exmilitante del PSOE alardeó de sus vínculos con "los de arriba del Gobierno" y de tener acceso al "'one' del Gobierno", en alusión a Pedro Sánchez.

AMNISTÍA PROTESTAS

Declaran 5 de los investigados por apalear un muñeco que representaría a Pedro Sánchez

Madrid (EFE).- La jueza que investiga el apaleamiento de un muñeco que supuestamente representaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, toma declaración este martes a cinco de los imputados, en las que son las primeras comparecencias desde que se reabrió la causa en septiembre de 2025.

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La magistrada de la plaza 26 de la sección de instrucción del tribunal de instancia de Madrid investiga a seis personas por un presunto delito de amenazas al presidente del Gobierno, por representar colgado y apalear un muñeco que supuestamente le simbolizaba durante las protestas contra la ley de amnistía que se llevaron a cabo la Nochevieja de 2023 en la sede del PSOE de la madrileña calle Ferraz.

SANFERMINES 2026

Se cumplen diez años de la violación grupal de la Manada durante los Sanfermines

Pamplona (EFE).- Este martes, 7 de julio, se cumplen diez años de la violación grupal de La Manada durante los Sanfermines de 2016, un caso que marcó un antes y un después respecto a la violencia sexual.

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Las movilizaciones y los gritos de 'Yo sí te creo' inundaron las calles de España como consecuencia de esa violación grupal de cinco hombres a una joven.

SANFERMINES 2026

Los toros de Fuente Ymbro protagonizan el primer encierro de San Fermín

Pamplona (EFE).- Los toros de la ganadería de Fuente Ymbro protagonizan este martes el primer encierro del día grande de las fiestas en el que los pamploneses honran a San Fermín.

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Por la tarde los diestros Daniel Luque, Víctor Hernández y Aarón Palacio lidiarán los toros de esta ganadería.

HOTEL ALGARROBICO

Ayuntamiento de Carboneras vota la revisión de la licencia de obras de El Algarrobico

Carboneras (Almería) (EFE).- El Ayuntamiento de Carboneras (Almería) celebra este martes un pleno extraordinario para votar la revisión de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico.

Se cumpliría así una orden del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), lo que facilitaría el derribo del edificio construido en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar.

MÚSICA STING

Sting actúa en el festival Les Nits Occident, en Barcelona

Barcelona (EFE).- El cantante Sting, ex líder de The Police y una de las voces más destacadas de la música contemporánea, actúa en el festival Les Nits Occident.

Concierto que se enmarca en la gira mundial STING 3.0, en la que va acompañado por el guitarrista Dominic Miller y por Chris Maas a la batería.

EFE

plv