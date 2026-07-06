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Expulsión de Balogun no se revocó, dice Comisión Disciplinara, que niega injerencias

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Redacción Deportes, 6 jul (EFE).- La Comisión Disciplinaria de la FIFA ratificó este lunes la independencia de sus decisiones y negó que reciba injerencias externas, explicó que no ha revocado la expulsión sufrida el 1 de julio por el estadounidense Folarin Balogun, pero matizó que la ha declarado suspendida y a prueba.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA afirmó en un extenso comunicado que el delantero, quien cumplió 25 años el 3 de julio, es culpable por su expulsión, dos días antes y, como consecuencia de ello le impuso una multa de 40.000 dólares y una suspensión de un partido.

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Sin embargo, informó que al aplicar el artículo 27 del Código Disciplinario, el organismo dejó la sanción deportiva en suspenso y a prueba por un año, lo que le permite jugar este lunes 6 de julio el partido contra Bélgica correspondiente a los octavos de final del Mundial.

En su comunicado, inusual por su gran extensión, la entidad insistió en que apeló el domingo a su "facultad discrecional de suspender la ejecución de cualquier medida disciplinaria".

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En esa secuencia, ordenó que quedara suspendida y a prueba por un período de un año la ejecución de la suspensión de un partido por la que el goleador también recibió una multa de 40.000 dólares, cuya mitad pagará de forma solidaria la Federación Estadounidense de Fútbol.

"Balogun no está obligado a cumplir la suspensión de manera inmediata. En cambio, la sanción permanece en suspenso durante el período de prueba y solo se hará efectiva si comete otra infracción de naturaleza y gravedad similares durante ese año", subrayó la Comisión Disciplinaria de la FIFA.

Explicó que si durante ese "periodo de prueba" el jugador cometiera una infracción similar a la que dio origen a su suspensión de un partido, la misa se ejecutará de inmediato.

El delantero del Mónaco fue expulsado del partido de dieciseisavos de final del Mundial que Estados Unidos ganó por 0-2 a Bosnia y Herzegovina con un gol suyo y había recibido una suspensión automática para el encuentro de octavos de final contra Bélgica que se jugará este martes en Seattle.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA se pronunció el domingo de la posibilidad de que Balogun participe del partido, si así lo determina el entrenador Mauricio Pochettino y a continuación se desató una gigantesca polémica que sigue sin zanjar.

El organismo, que está compuesto por un presidente, un vicepresidente y una cantidad variable de vocales adicionales que la FIFA elige por periodos de 4 años, aplicó el artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA, que le otorga la facultad discrecional de suspender la ejecución de cualquier medida disciplinaria.

Ni el Código Disciplinario de la FIFA ni el Reglamento de la Copa Mundial de la FIFA 26™ contienen disposiciones que impidan a la Comisión Disciplinaria de la FIFA ejercer la facultad discrecional prevista en el artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA, aclaró la entidad en su comunicado.

Polémica mundial

La controvertida decisión de la FIFA tomó proporciones descomunales de polémica luego de que se revelara que en el caso intervino el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con una llamada telefónica al presidente Gianni Infantino.

"Pedí una revisión porque no pensé que fuera falta, y ya sabes, repito, soy bueno en estas cosas. No pensé que fuera falta, pensé que eran dos grandes atletas que chocaron y se enredaron, eso no fue un tipo golpeando a alguien en la cara ni nada por el estilo", admitió Trump.

En un duro comunicado la UEFA calificó de "inaudita, incomprensible e injustificable" la decisión de la FIFA.

"Cuando la certeza de las reglas ya no está garantizada por sus guardianes, la integridad del juego se pone en entredicho y la credibilidad de una competición se ve socavada", amplió.

La Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) prometió que impugnará el partido de este lunes si finalmente Balogun, máximo goleador de la selección estadounidense con 3 juega, como en efecto ha sido anunciado desde el pitido inicial por el entrenador Pochettino.

"Por el momento, la RBFA no ha recibido aún decisión alguna o explicación de parte de la FIFA sobre este asunto. Por tanto no tiene otra alternativa que impugnar la elegibilidad del jugador para el próximo partido", anunció la Federación Belga. EFE

(foto)

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