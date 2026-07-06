De la Fuente: "Hubiese ido a recoger a Mikel Merino en brazos, es un jugador grandioso"

Arlington (EE.UU), 6 jul (EFE).- El seleccionador español, Luis de la Fuente, aseguró este lunes que, como ya dijo, hubiese estado dispuesto a ir a recoger en brazos a Mikel Merino a su casa, tras haber estado lesionado, porque "es un jugador grandioso".

"Ya lo dije, si hubiese hecho falta, hubiese ido a recoger en brazos a Mikel a su casa. Es un jugador grandioso por todo lo que nos da y quiero poner también en valor la aportación de los futbolistas que entran en el segundo tiempo, igual que en la Eurocopa y eso demuestra la gran profesionalidad de todos", dijo en la conferencia de prensa posterior a la clasificación de España para los cuartos de final del Mundial, tras derrotar a Portugal con un gol de Merino.

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"El equipo sigue creciendo. El partido de hoy ha sido excepcional por ambas partes, con momentos futbolísticos excepcionales. Somos unos afortunados de contar con un equipo que sabe competir hasta el último segundo", añadió.

También habló de Rodrigo Hernández y Lamine Yamal.

"Rodrigo es el faro de este equipo, un jugador con una clarividencia excepcional, por eso es el mejor jugador del mundo en su posición, y detrás está Martín Zubimendi, que es el segundo mejor jugador del mundo en esa posición".

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"Para mí, Lamine ha hecho uno de los partidos más importantes de su vida, que le va a servir para seguir creciendo. Ha trabajado muchísimo, ha sufrido para el equipo y, probablemente, la lesión de Nuno Mendes fue porque le llevó al límite. Necesitamos que siga creciendo y dando este tipo de actuaciones". EFE