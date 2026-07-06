Comisión Disciplinara defiende su independencia y matiza que no ha revocado la expusión

Redacción Deportes, 6 jul (EFE).- La Comisión Disciplinaria de la FIFA ratificó este lunes la independencia de sus decisiones y negó que reciba injerencias externas, explicó que no ha revocado la expulsión sufrida el 1 de julio por el estadounidense Folarin Balogun, pero matizó que la ha declarado suspendida y a prueba.

En un extenso comunicado la entidad expresó que apeló el domingo a su "facultad discrecional de suspender la ejecución de cualquier medida disciplinaria".

En esa secuencia, ordenó que quedara suspendida y a prueba por un período de un año la ejecución de la suspensión de un partido por la que el goleador también recibió una multa de 40.000 dólares.

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"Balogun no está obligado a cumplir la suspensión de manera inmediata. En cambio, la sanción permanece en suspenso durante el período de prueba y solo se hará efectiva si comete otra infracción de naturaleza y gravedad similares durante ese año", subrayó la Comisión Disciplinaria de la FIFA. EFE

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