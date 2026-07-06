Ampliado nivel 4 del Plan Alfa por peligro extremo de incendio forestal en 111 municipios

Madrid, 7 jul (EFE).- A partir de la medianoche de este lunes la Generalitat de Cataluña ha ampliado el nivel 4 -el grado máximo de alerta- del Plan Alfa por peligro extremo de incendio forestal en 111 municipios de 18 comarcas, ha informado en X Agent Rurals.
Así mismo, Agents Rurals informan de que se ha restringido el acceso a seis espacios naturales.
Los espacios naturales donde se ha restringido el acceso son los de Montsec d'Ares; Montsec de Rúbies; Parque Nacional de Montserrat; La Ribera Salada; Baronia de Rialb y Gavarres. EFE
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