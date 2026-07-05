William Saliba: "Alguna amarilla quizás habría calmado a Paraguay"

Filadelfia (EE.UU.), 4 jul (EFE).- El defensa central William Saliba aseguró este sábado, tras el pase de Francia a cuartos de final del Mundial 2026, que Paraguay no les regaló nada y que haber recibido alguna tarjeta amarilla quizá les habría calmado.
"El árbitro podría haber sacado algunas tarjetas amarillas. Eso quizá les habría calmado un poco. Sabíamos que iban a intentar sacarnos del partido, el entrenador nos lo había advertido desde hacía dos o tres días", aseguró Saliba en la zona mixta.
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Paraguay terminó el partido sin amonestaciones, mientras que Francia recibió tres amarillas (Bradley Barcola, Manu Koné y Michael Olise), algo que no gustó a los 'Bleus'.
"A veces es evidente que uno también puede enfadarse. No nos vamos a dejar hacer. Pero hemos mantenido la concentración y hemos acabado con once aunque hemos recibido algunas tarjetas amarillas. A veces son batallas. El partido pedía eso. Hemos librado una batalla, hemos ganado la batalla, 1-0. Y estamos clasificados", dijo Saliba.
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El central del Arsenal aseguró que no fue un partido fácil ante un rival como Paraguay que "es un equipo muy compacto, que defiende muy bien y que había ganado contra una buena selección de Alemania".
"Sabíamos que no iba a ser fácil. No nos han regalado nada, han ido fuerte, han intentado sacarnos del partido, pero hemos mantenido la concentración, no hemos encajado y hemos sabido marcar al final del partido", añadió. EFE
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